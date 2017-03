Politiķi pārliecināti par Liepājas avioreisa dzīvotspēju

Ilustratīvs attēls. Foto: LETA

Augstākās valsts amatpersonas no Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) ir pārliecinātas par Liepājas avioreisa dzīvotspēju, neskatoties uz to, ka pirms vairākiem gadiem tas aviokompānijai nesa zaudējumus un rezultātā to pārtrauca, ziņo Latvijas Televīzijas raidījums «de facto». Amatpersonas noliedz, ka priekšvēlēšanu laikā ietekmējušas «airBaltic» vadību, lai šādu maršrutu atjauno. Tajā pašā laikā nelabprāt runā par to, ar kādiem tēriņiem lidsabiedrībai nāksies rēķināties, lai pārvadātu pasažierus no Rīgas un Liepāju un atpakaļ.