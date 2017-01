Kādā dzīvoklī reģistrēta SIA došot 40 miljonus investīcijām Moldovas lidostā

Moldovas žurnālisti izpētījuši aizdomīgus darījumus, kas saistīti ap kādu viņu lidostu. Tur uzradusies firma no Latvijas, kas grib nomāt lidostu pretī solot 40 miljonu investīcijas un apjomīgus būvniecības darbus. Tomēr darījums šķiet visai šaubīgs - šis uzņēmums ir bijis reģistrēts vairākos dzīvokļos Rīgā, nekad nav apgrozījis vairāk par dažiem tūkstošiem eiro un diez vai varētu uzbūvēt lidostu.

Kišiņevas lidostā par īpašnieku kļuvis ofšors, ko vada Modris Kārkliņš no Maskavas

Belci pilsētas televīzijas sižets, 2016.gada decembris - Latvijas kompānija «Polo Invest» pēc Moldovas transporta un infrastruktūras ministrijas pasūtījuma piedāvājusi projektu Nord-airport Moldova. Plānu modernizēt lidlauku Belci-Liadova, kas ieplānots divos etapos.

Gada nogalē Moldovas mediji vēstīja, ka valdība plāno reanimēt lidostu, kas

atrodas valsts ziemeļos 80 kilometru attālumā no robežas ar Ukrainu. To vietējā vara gribot izveidot par bāzi Eiropas zemo cenu aviokompānijām

. Lauka vidū esošo veco skrejceļu iecerēts pagarināt, uzbūvēt modernu pasažieru termināli un 4 zvaigžņu viesnīcu. Darbi izmaksās ap 40 miljonu eiro. Un to visu sola realizēt kāds uzņēmums no Latvijas.

Tomēr firma ar skanīgo nosaukumu «Polo Invest» nav kāda liela būvkompānija vai arī uzņēmums, kas iepriekš saistīts ar aviobiznesu. 2012.gada augustā to dibināja kāds 1991.gadā dzimis Kirils Sokolovs. Šo vairāk nekā četru gadu laikā firma ar kādu ievērojamu saimniecisko darbību nav izcēlusies. Un tai vairākkārt mainījušies īpašnieki un juridiskās adreses.

SIA «Polo Invest» dibinātāja dzīvesvietā Rīgā, Salaspils ielā dzīvo viņa vecmāmiņa. Firmas pirmais īpašnieks Kirils Sokolovs nevēlas stāstīt par «Polo Invest» dibināšanas iemesliem un noliedz savu saistību ar firmas plāniem attīstīt lidostu biznesu Moldovā.

Jūs viņu uztaisījāt, lai tikai pārdotu tālāk?

KIRILS SOKOLOVS, SIA Polo Invest dibinātājs un bijušais īpašnieks - Nē, es viņu izmantoju. Pašā sākumā. Strādāju. Beigās nesāku strādāt un pārdevu.

Pirms diviem gadiem Sokolovs uzņēmumu esot pārdevis kādai Baltkrievijas pilsonei (Natālija Dzemidzenka). Bet pagājušā gada jūlijā par firmas īpašnieku uz dažiem mēnešiem kļuva Sergejs Jareško. Kā redzams pēc Uzņēmuma reģistrā pieejamiem dokumentiem, Jareško jau firmas dibināšanas brīdī atļāvis «Polo Invest» reģistrēt tieši sev piederošajā dzīvoklī Ģertrūdes ielā. Tur pierakstītas vēl vismaz 20 citas firmas.

Agrākā SIA «Polo Invest» juridiskā adrese Rīgā, Ģertrūdes ielā - Atstājiet savu lapiņu zem durvīm. Jo es durvis jums neatvēršu. Es nezinu kas jūs esat.

Mēs no televīzijas.

Nu, ļoti labi. Es nezinu. Atstājiet zem durvīm vizītkarti. Saimnieks atnāks un es viņam to nodošu.

Sergeja Jareško vārds iepriekš izskanējis saistībā ar skandālu par iespējamu naudas atmazgāšanu caur Rīgas Trasta komercbanku.

Jareško bija direktors ofšoram (Meridian Companies House limited), kas Lielbritānijā piereģistrēja kādu citu ofšoru (Nomirex Trading). To amatpersonas un kriminālie grupējumi no Krievijas un Rumānijas izmantoja, lai atmazgātu naudu. No 2007-2009.gadam caur Trasta komercbanku tika izskaitīti vismaz 365 miljoni dolāru.

Ar lidostu projektu Moldovā saistīto firmu «Polo Invest» Jareško pagājušā gada oktobrī nodevis tālāk. Par tās valdes locekli kļuvis Dainis Rozenfelds un firma pārreģistrēta viņa dzīvoklī Stabu ielā. Firmas pamatkapitāls ir 2800 eiro un tajā ir tikai viens darbinieks. Mājas apsaimniekotājs par šādas firmas atrašanos viņu īpašumā neko nezina un apgalvo, ka tur atrodas tikai Rozenfelda dzīvoklis.

SIA «Polo Invest» pašreizējā juridiskā adrese Rīgā Stabu ielā

Kas tur ir?

Labdien! Jānis Krēvics TV3.

Paldies Jāni! Man neko nevajag!

Arī SIA «Polo Invest» grāmatvede par firmas plāniem attīstīt lidostu Moldovā nav informēta un no plašākas sarunas ar žurnālistiem atsakās.

Rozenfelda vadītā firma «Polo Invest» kopš oktobra pieder kādam Moldovas pilsonim Vjačeslavam Likjorovam (Veaceslav Licherov). Ar Latviju viņa vārds līdz šim nav bijis saistīts.

Bet Moldovā Likjorovs ir labi pazīstams. Viņš ir bijušais līderis prokrieviskajai kustībai «Vienlīdzība» un vadītāja vietnieks Moldovas krievu kopienas kongresam.

Moldovas žurnālistiem vietējais transporta un ceļu infrastruktūras ministrs Jurijs Kirinčuks Likjorova iesaistīšanos lidostas biznesā nekomentē. Ministrija gada nogalē patiešām esot saņēmusi šīs firmas piedāvājumu nomāt lidostu. Esot izpētīts firmas profils un secināts, ka tā ne ar kādu uzņēmējdarbību šobrīd nenodarbojas. Tomēr firmas kontā pēc ministra teiktā esot konstatēti 4,5 miljoni dolāru.

Vai un kur firma varētu atrast 40 miljonus, ko solīts investēt lidostā un vai kādi līgumi ar Latvijā reģistrēto firmu jau noslēgti, nav zināms.

Moldovas transporta ministrija apgalvo, ka ne ar kādām finanšu saistībām valsts iesaistoties darījumā neriskējot.

Lidostas Rīga padomes pārstāvis Tālis Linkaits tā pat kā satiksmes ministrs Uldis Augulis par šo ieplānoto Latvijas firmas apjomīgo biznesa plānu Moldovā nav dzirdējis. Linkaits gan ieceri tik nelielā valstī kā Moldovā attīstīt vēl kādu lidlauku uzskata par neloģisku. Tāpēc solītie investīciju plāni neizskatās pārāk ticami.

Avio bizness Moldovā pēdējo gadu laikā pamazām nonācis izmanīgu biznesmeņu rokās. Galvaspilsētā Kišiņevā pirms trim gadiem starptautisko lidostu uz 49 gadiem nodeva koncesijā kādai firmai, kam arī šo gadu laikā jau trīs reizes nomainījušies īpašnieki.

Šobrīd galvenajā Moldovas lidlaukā par saimnieku kļuvis kāds pirms dažiem mēnešiem Kiprā dibināts ofšors.

Kā izpētījuši Moldovas žurnālisti –ofšora (Komaksavia Airport Invest Ltd) vienīgais īpašnieks ir kāds 62 gadus vecs Maskavas iedzīvotājs ar diezgan latvisku vārdu – Modris Kārkliņš.

