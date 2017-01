Augulis: dzelzceļa tīkla elektrifikācijas projekts ļaus ietaupīt līdz 15 miljoniem gadā

Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas projekts pārvadātājiem ļaus ietaupīt līdz 15 miljoniem eiro gadā, šorīt intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā «Rīta Panorāma» teica satiksmes ministrs Uldis Augulis (ZZS).

Viņš norādīja, ka elektrificēts dzelzceļš pārvadātājiem, nozīmēs lielākus vilcienu sastāvus, ātrāku kravas nogāšanu. «Tas dod apmēram 15 miljonu eiro ekonomiju pārvadātājiem gadā, kas ļauj attīstīt biznesu,» teica Augulis.

«Ar šo projektu mēs panākam to, ka mūsu transporta koridors kļūst konkurētspējīgāks,» piebilda ministrs.

Augulis stāstīja, ka no šī projekta iegūs arī elektrības patērētāji. «Mēs faktiski iegūstam jaunu, lielu elektrības patērētāju. Tas būs apmēram 3% no visa patēriņa, kas faktiski dod izlīdzinājumu arī obligātās iepirkuma komponenšu (OIK) maksājumā. OIK būs jāmaksā, taču ar šādu lielu maksātāju, OIK izlīdzināsies,» teica Augulis.

Jau vēstīts, ka valdība šodien aiz slēgtām durvīm lems par Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas projektu, liecina valdības sēdes darba kārtība.

Ministru prezidents Māris Kučinskis (ZZS) vakar pēc koalīcijas sanāksmes paziņoja, ka patlaban projektam ir koalīcijas atbalsts, tostarp elektrifikāciju sākot Rīgas, nevis Ventspils virzienā, kā tas sākotnēji bija plānots. Tālākais process atkarīgs no tā, vai projektu varēs īstenot bez valsts finansējuma.

Pēc premjera teiktā, elektrifikācijas projekts ir ļoti nozīmīgs kontekstā ar dzelzceļa projektu «Rail Baltica». Lai arī Latvijas tranzīta koridorā zināmu laiku tiek prognozēts kravu apgrozījuma kritums, dzelzceļa elektrifikācija varētu dot jaunas perspektīvas.

Viņš pauda pārliecību, ka Satiksmes ministrija tiks galā ar mājasdarbu, veicot aprēķinus, kas jāsaskaņo ar Eiropas Komisiju.

Kučinskis gan uzvēra, ka projektu nevar īstenot uz valsts budžeta rēķina.

Aģentūra LETA jau rakstīja, ka koalīcijai piedāvāts Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas projektu sākt ar Rīgas, nevis Ventspils virzienu, kā tas sākotnēji bija iecerēts.

Augulis pagājušajā nedēļā norādīja, ka atbilstoši jaunākajiem aprēķiniem, kā arī Eiropas Savienības (ES) konsultantu ieteikumiem finansiāli izdevīgāk elektrifikācijas projektu ir sākt ar Rīgas virzienu. Šajā gadījumā gan iespējami tehniski sarežģījumi, ņemot vērā projektā «Rail Baltica» plānoto infrastruktūras būvniecību, taču ekspertu skatījumā abu projektu īstenošana ir salāgojama.

Taujāts, vai projektā paredzēts arī valsts līdzfinansējums, ministrs sacīja, ka divu mēnešu laikā paredzēts rast risinājumu, lai dzelzceļa elektrifikācija neatstātu ietekmi uz valsts budžetu. Potenciāls risinājums ir AS «Latvijas Dzelzceļš» pamatkapitāla palielināšana, piemēram, tajā ieguldot īpašumus, lai uzņēmums attiecīgi tālāk varētu nepieciešamos līdzekļus aizņemties.

Pēc viņa teiktā, cerams, ka izdosies ar šo jautājumu pēc iespējas agrāk virzīties uz valdību, lai jau augustā vai septembrī varētu iesniegt projekta pieteikumu Eiropas Komisijā.

Tāpat vēstīts, ka sākotnēji Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas projektu bija iecerēts sākt, elektrificējot posmu Ventspils virzienā. Projekta pirmajā posmā no 2019. līdz 2023.gadam bija paredzēts elektrificēt līnijas Daugavpils-Krustpils, Rēzekne-Krustpils, tālāk virzienā uz Ventspili. Pirmā posma kopējās izmaksas bija paredzētas 660 miljonu eiro apmērā. Otrajā posmā no 2020. līdz 2025.gadam bija iecerēts elektrificēt līnijas Krustpils-Šķirotava, Daugavpils-Indra virzienā uz Rīgu. Šī posma kopējās izmaksas plānotas 519 miljoni eiro. Savukārt pēc 2023.gada bija plānots elektrificēt posmu Jelgava-Liepāja, bet laikā no 2025. līdz 2030.gadam - rekonstruēt esošos elektrificētos posmus Pierīgā.

Kopējās elektrifikācijas projekta izmaksas aprēķinātas 1,3 miljardu eiro apmērā. Pašreizējā ES plānošanas periodā no 2014. līdz 2020.gadam Latvijai šim projektam ir pieejams ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums 347 miljonu eiro apmērā.

Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija un jau elektrificētā tīkla modernizācija darbībai ar 25 kilovoltu sprieguma maiņstrāvu ir viens no lielākajiem līdz šim plānotajiem dzelzceļa investīciju projektiem Latvijā. Pašlaik Latvijā elektrificēti apmēram 14% jeb 257 kilometri dzelzceļa līniju, kas ir viens no zemākajiem rādītājiem ES.

