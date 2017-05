Šodien devies ceļā pirmais konteinervilciens no Rīgas uz Ķīnu

Foto: Latvijas Dzelzceļš

Transporta un loģistikas uzņēmums «GEFCO» sadarbībā ar AS «Transcontainer» un AS «Latvijas dzelzceļš» (LDz) ir izstrādājis jaunu preču piegādes līniju multimodālajiem pārvadājumiem, savienojot Vāciju ar Ķīnu caur Rīgas ostu. Pirmais vilciens ar konteineriem ceļu no Rīgas uz Ķīnu sāks šodien.