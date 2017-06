LVRA cer uz tūristu skaita pieaugumu no Krievijas

Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas (LVRA) vadītājs Jānis Pinnis intervijā pauda cerību, ka šā gada pirmajā ceturksnī Latvijā novērotais tūristu skaita pieaugums no Krievijas saglabāsies un būs redzams arī datos par 2017.gadu kopumā.

Viņš norādīja, ka laikā, kad Krievijas tirgus segments samazinājās par 30%, Krievijas tūrisma jomas pārstāvjiem bija nepieciešami aptuveni divi gadi, lai pierastu pie jaunajiem spēles noteikumiem, jaunā rubļa kursa un citiem nozari ietekmējošiem apstākļiem. «Tādēļ šis laiks nebija viegls arī mums, un bija jādomā, kā kompensēt tik lielu segmentu kā Krievijas ceļotāji,» sacīja Pinnis.

Pēc viņa paustā, vasaras sezonā Krievijas tūristu trūkumu Latvijā kompensēt bija daudz vienkāršāk, jo tad Latviju apmeklē daudz tūristu no citām valstīm, turklāt parādās arī ceļotāji no tālajiem tirgiem. Tomēr viesu plūsmas trūkumu no Krievijas nozare izjūt spēcīgāk ziemas sezonā, kad tā ir izteikti atkarīga no kaimiņvalstu ceļotājiem.

LVRA vadītājs sacīja, ka patlaban Krievijas rubļa kurss ir stabilizējies un cilvēki pie jaunajiem apstākļiem ir pieraduši. Turklāt Krievijā dzīvojošajiem Rīga, pēc Piņņa teiktā, vienmēr ir bijusi tuvā Eiropa, kur tie jūtas saprasti un viņiem ar vietējiem ir iespēja runāt krievu valodā. «Arī propagandas stereotipi ir mazinājušies, un cilvēki atbraucot saprot, ka drīkst runāt krievu valodā,» sacīja asociācijas vadītājs.

Atsaucoties uz statistikas datiem, kas liecina, ka šā gada pirmajā ceturksnī Latvijā bija straujš viesu skaita kāpums no Krievijas, Pinnis prognozēja, ka šādai tendencei vajadzētu būt paliekošai un noturīgai arī nākotnē. Viņš pauda cerību, ka ceļotāju īpatsvara pieaugumu no Krievijas padsmit procentu apmērā varēs redzēt arī datos par 2017.gadu kopumā, jo tuvo valstu ceļotāji nav tik ļoti izteikti saistāmi ar atvaļinājumu sezonu kā tas ir ar viesiem no tālākām pasaules valstīm.

Taujāts, vai iespējams prognozēt, ka daļa Krievijas tūristu vasaru pie jūras varētu izvēlēties pavadīt Jūrmalā, ņemot vērā, ka līdz šim populārajā galamērķi Turcijā notikuši vairāki terora akti, LVRA vadītājs sacīja, ka drošība ir viens no argumentiem, kas tiek izmantots, lai veicinātu tūristu vēlmi apmeklēt Latviju. «Tas ir pluss, un es paredzu, ka tas tiešām var aktivizēt papildu ceļotāju plūsmu uz šejieni,» norādīja Pinnis.

Tomēr viņš skaidroja, ka drošības apsvērumi kopumā bremzē cilvēku vēlmi kaut kur doties vai apmeklēt lielus pasākumus. Turklāt drošība, pēc asociācijas vadītāja teiktā, nevar būt pati par sevi tūrismu veicinošs faktors. «Turcijas apmeklētāji bija, ir un paliks, jo uz turieni dodas pēc pilnībā citādāka tūrisma produkta nekā uz Latviju. Mēs ļoti labi zinām, ka Parīze arī pēc traģēdijām ir pārpildīta un tāda arī paliks, jo daudziem ir sapnis aizbraukt uz Parīzi. Tādēļ arī mums ir jādomā par savu pievilcību šajā reģionā un Austrumeiropā kopumā, skatoties uz tām tūristu plūsmām, kas jau brauc uz šo Eiropas daļu,» uzsvēra LVRA vadītājs.