Skates «Gada labākā būve Latvijā 2016» žūrija vērtē un uzteic būves Latgalē

Foto: Publicitātes

Kuras no Latvijas labākajām būvēm tiks virzītas skates «Gada labākā būve Latvijā 2016» trešajai kārtai, skates žūrija lems 16. februārī. Skates «Gada labākā būve Latvijā 2016» žūrija skates otrajā kārtā jau ceturtajā kārtējā izbraukumā vērtēja būves Latgalē. Ikvienā no braucieniem piedalās daļa no 33 cilvēku lielās žūrijas komandas – būvniecības praktiķi, mācībspēki, inženieri un arhitekti, – atbilstoši kategorijai, kurā pieteikti objekti. Šoreiz dominēja inženierbūves, bet tika izvērtētas un uzteiktas arī būves nominācijās «Restaurācija», «Ainava» un «Publiskā jaunbūve».