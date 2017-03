NVO pārstāvji: Jaunā nodokļu sistēma nedrīkst samazināt biedrību un nodibinājumu kapacitāti

Nevalstisko organizāciju (NVO) un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes NVO locekļi pauž nostāju, ka, veidojot jauno nodokļu politikas stratēģiju, jārada tiesiski un finansiāli labvēlīga vide pilsoniskās sabiedrības darbībai un attīstībai, vienlaikus veicinot ziedojumu kultūras attīstību un uzlabojot nodokļu iekasējamību.

Kā aģentūru LETA informēja biedrības «Latvijas Pilsoniskā alianse» biroja vadītāja Anita Īvāne, NVO pārstāvji aicina valdību, veidojot jauno nodokļu politiku, saglabāt esošos atbalsta mehānismus biedrību un nodibinājumu darbībai, kā arī ieviest jaunus, kas veicinātu stabilas, valstij lojālas un organizēties spējīgas pilsoniskās sabiedrības pastāvēšanu.

NVO pārstāvji aicina valdību nodrošināt sabiedrības līdzdalību politikas plānošanas, īstenošanas un izvērtēšanas procesos nozaru ministriju un Ministru kabineta veidotajās darba grupās, sniedzot atzinumus, priekšlikumus par sabiedrībai nozīmīgām tēmām - izglītību, veselību, sociālo labklājību, dzimumu līdztiesību, pretkorupciju, atvērtu valsts pārvaldi, vidi un citām jomām.

Tāpat, pēc biedrībā paustā, jāīsteno tādu sociālo pakalpojumu sniegšanu, ko nespēj un nevēlas nodrošināt valsts un biznesa sektors, taču tas nepieciešams dažādām sabiedrības mērķa grupām, piemēram, cilvēkiem ar invaliditāti, darba mazspēju vai pilnīgu nespēju, kā arī tādās jomās, kā kultūra, tautas sports, veselība un izglītība.

Memoranda padomes locekle un biedrības «Latvijas Pilsoniskā alianse» direktora pienākumu izpildītāja Kristīne Zonberga norādīja, ka, veicot izmaiņas esošajā nodokļu sistēmā, nedrīkst aizmirst izvērtēt to ietekmi uz nevalstisko sektoru. Ja tiek ieviests plānotais 0% uzņēmumu ienākuma nodoklis reinvestētajai peļņai, to nedrīkst skatīt tikai uzņēmēju kontekstā, bet arī kopumā uz visu pilsonisko sabiedrību, jo paredzams, ka tas mazinās uzņēmēju motivāciju ziedot sabiedriskā labuma organizācijām. Līdz ar to jārada jauni motīvi, kas veicinātu ziedošanas kultūru un vēlmi atbalstīt biedrību un nodibinājumu darbību.

Nostājas vēstule saistībā ar nodokļu politiku tika nosūtīta Ministru prezidentam, Finanšu ministrei un Finanšu ministrijas valsts sekretāres vietniekam nodokļu, muitas un grāmatvedības jautājumos, Valsts kancelejas direktoram, Memoranda padomē ietilpstošajiem valsts sekretāriem un Pārresoru koordinācijas centra direktoram, kā arī Nacionālās trīspusējās sadarbības padomei.

Nevalstiskais sektors Memoranda projekta gatavošanu rosināja 2005.gada 13.janvārī pēc 21 NVO pārstāvju tikšanās ar Ministru prezidentu. Tā mērķis ir sekmēt efektīvas un sabiedrības interesēm atbilstošas valsts pārvaldes darbību, iesaistot pilsonisko sabiedrību lēmumu pieņemšanā. Memoranda parakstīšana ar 57 NVO dalību notika 2005.gada 15.jūnijā. Patlaban memorandu ir parakstījušas vairāk nekā 400 organizācijas.

