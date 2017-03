«PrivatBank» strādās ar augstas kvalitātes ārvalstu klientiem

AS «PrivatBank» turpinās strādāt ar augstas kvalitātes ārvalstu klientiem, kuri atbilst bankas stratēģiskajiem mērķiem, vienlaikus plānots izvērst biznesu arī Latvijā un vietējā tirgū piedāvāt plašāku produktu klāstu, intervijā aģentūrai LETA pastāstīja «PrivatBank» valdes priekšsēdētājs Aleksandars Kukičs.

Latvijas tirgū fokuss vērsts uz to, lai «PrivatBank» būtu otrā banka daudziem vietējiem klientiem. Liela daļa Latvijas iedzīvotāju jau ilgstoši izmanto kādas lielās skandināvu bankas pakalpojumus, tomēr daudzas bankas slēdz savas filiāles. «PrivatBank» to nedarīs, un tas bankai sniedz jaunas iespējas, uzskata Kukičs. «PrivatBank» ir filiāles sešās lielākajās reģionu pilsētās. «PrivatBank» klienti arī novērtē individuālu pieeju, ko nevar sniegt lielās bankas.

Pašlaik «PrivatBank» ir pilns produktu klāsts. Nesen ieviests atgriezeniskais līzings apgrozāmo līdzekļu palielināšanai. «Nedomāju, ka daudzas bankas Latvijā piedāvā šādu pakalpojumu,» sacīja Kukičs. Izveidots arī konkurētspējīgs «PrivatBank» līzinga piedāvājums, un reģionos bankas līzinga piedāvājums ir populārs, šī biznesa segmenta apjoms aug.

«PrivatBank» gatava nodrošināt finanšu produktus vietējiem klientiem visos segmentos - gan privātpersonām, gan maziem un vidējiem uzņēmumiem, gan arī lieliem uzņēmumiem.

«PrivatBank» pērn pārtrauca sadarbību ar daudzām ārzonu kompānijām, līdz ar to ārvalstu biznesa apjoms samazinājās straujāk nekā vietējo klientu apkalpošana, un pašlaik gandrīz pusi no biznesa apjoma veido ārvalstu klienti, bet pusi - vietējie. Tā ir ideāla situācijai tādai bankai kā «PrivatBank», vērtēja Kukičs. Vienlaikus viņš atzina, ka turpmākajā attīstībā banka pielāgosies tirgus situācijai, iespējām un klientu vajadzībām. Izaugsmes iespējas Latvijā ir ierobežotas, jo Latvija ir maza valsts, tirgū ir ļoti daudz banku, un lielākajai daļai iedzīvotāju jau ir sava banka. Turpretī ārpus Latvijas ir ļoti daudz izaugsmes iespēju un finanšu pakalpojumu eksporta iespēju.

«PrivatBank» turpinās strādāt ar augstas kvalitātes ārvalstu klientiem, kuri atbilst bankas stratēģiskajiem mērķiem. Latvijas ģeogrāfiskais novietojums bankām sniedz daudz iespēju apkalpot kaimiņvalstu uzņēmējus, turklāt vēsturisku iemeslu dēļ «PrivatBank» dažos ārvalstu tirgos ir daudz labākā pozīcijā nekā konkurenti, uzskata «PrivatBank» vadītājs.

Starp «PrivatBank» mērķa valstīm finanšu pakalpojumu eksportam Kukičs minēja Ukrainu, kur atrodas Latvijas «PrivatBank» lielākais akcionārs - Ukrainas «PrivatBank», ko pērn decembrī Ukrainas valdība nacionalizēja. «Domājam, ka Ukrainas «PrivatBank» īpašnieku maiņa sniegs jaunas iespējas. Būs Ukrainas klienti, kuri meklēs sadarbības banku ārpus Ukrainas. Būs arī klienti, kas ir saistīti ar biznesu Ukrainā. Ukraina ir liela valsts, tajā ir 50 miljoni iedzīvotāju un ļoti lieli uzņēmumi. Tāpēc ir pašsaprotami, ka «PrivatBank» apkalpo Ukrainas klientus,» sacīja Kukičs.

Kā citas finanšu eksporta valstis viņš minēja Baltkrieviju, Krieviju un citas NVS valstis. Tirdzniecības un biznesa saišu dēļ NVS valstu uzņēmējiem ir vajadzīga sadarbības banka Eiropas Savienībā. «PrivatBank» ir labā pozīcijā, lai spētu šos klientus apkalpot, jo ir kopīga kultūras un biznesa izpratne, valodas zināšanas, argumentēja «PrivatBank» vadītājs. Viņš atzīmēja, ka vēsturisko saišu ar Ukrainu un Krieviju dēļ «PrivatBank» izveidojušās attiecības ar šo valstu klientiem, kuri pārstāv nozīmīgākās biznesa nozares.

Kā vienu no «PrivatBank» priekšrocībām iepretim citām Latvijas bankām, kas apkalpo ārvalstu klientus, Kukičs minēja apstākli, ka «PrivatBank», iespējams, bija pirmā banka, kas atteicās no sadarbības ar riskantajiem klientiem un ieviesa stingrākus risku pārvaldības risinājumus. «Arī citām bankām būs jāveic šīs pārmaiņas, un tas atvērs mums jaunas iespējas. Daži citu banku klienti meklēs jaunu banku vai otro banku turpmākai sadarbībai, un viņiem tirgū būs pieejams «PrivatBank» piedāvājums,» sacīja Kukičs un pauda pārliecību, ka atšķirībā no citām vietējām bankām «PrivatBank» ir gatava šai sadarbībai no naudas atmazgāšanas novēršanas un regulējošo prasību viedokļa.

«Lai cik dīvaini tas arī neizklausītos, «PrivatBank» priekšrocība konkurences cīņā ir apstāklis, ka bijām pirmā banka, kurai regulators piemēroja lielu naudas sodu, jo pēc tam banka ļoti rūpīgi pievērsās riska jautājumiem. Lai arī «PrivatBank» pieredze bija ļoti sāpīga un negatīvi ietekmēja reputāciju, tomēr bankas vadība no tā guva mācību un saprata, ka turpmāk ir tikai viens ceļš - investēt tik daudz, cik nepieciešams, lai bankā pilnībā novērstu naudas atmazgāšanas riskus un izdarītu to labāk nekā mūsu konkurenti. Šo konkurētspējas priekšrocību izmantosim,» sacīja «PrivatBank» vadītājs.

2016.gads «PrivatBank» bija biznesa riska līmeņa samazināšanas laiks, taču 2017.gads būs izaugsmes gads. Pērn bankas bilances apjoms samazinājās, bet turpmāk to plānots atkal audzēt. Iecerēts palielināt piesaistīto noguldījumu apjomu, jau pagājušajā gadā pieauga iekšzemes klientu depozīti. Tiks kāpināts arī kredītportfelis.

Kukičs vērsa uzmanību, ka pērn, lai arī bankas bilance saruka, tomēr auga bankas operatīvā peļņa, un bankas kapitāla pietiekamības un likviditātes rādītāji ir ļoti augsti. Saskaņā ar neauditētajiem rādītājiem «PrivatBank» operacionālā peļņa pagājušajā gadā bija 8,9 miljoni eiro. Tas ir ļoti labs rādītājs, rezumēja Kukičs.

Kā ziņots, pagājušajā gadā būtiski samazinājās «PrivatBank» aktīvi - bankas aktīvi 2016.gada 31.decembrī bija 304,17 miljonu eiro apmērā, kas ir 2,1 reizi mazāk nekā 2015.gada beigās.

Pēc aktīvu apmēra «PrivatBank» 2016.gada beigās bija 14.lielākā banka Latvijā.

Bankas lielākais akcionārs ir Ukrainas «PrivatBank», kuru 2016.gada decembrī Ukrainas valdība nacionalizēja. Ukrainas «PrivatBank» pieder 46,5% no Latvijas bankas akcijām.