VK atzīst par īstenotiem ieteikumus attiecībā uz Krievu salas projektu, tomēr būtiski riski saglabājas

Valsts kontrole (VK) ir izvērtējusi Rīgas brīvostas paveikto, ieviešot VK izstrādātos ieteikumus Krievu salas projekta plānošanas, cilvēkresursu un finanšu pārvaldības, kā arī efektivitātes un risku vadības jomā, un atzīst tos par pilnībā ieviestiem.

Vienlaikus VK informēja aģentūru LETA, ka VK ieskatā joprojām pastāv būtiski riski projekta sekmīgai pabeigšanai un Eiropas Savienības fondu līdzfinansējuma saņemšanai pilnā apmērā, kas saistīts ar novirzēm no sākotnēji plānotā projekta mērķa.

VK 5.jūnijā ir nosūtījusi vēstuli Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētājam Andrim Amerikam (GKR), kurā, balstoties uz Rīgas brīvostas iesniegtajiem dokumentiem, atzīst Rīgas brīvostas veiktajā revīzijā «Vai Rīgas brīvostas pārvalde projektu «Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra» īsteno sekmīgi?» sniegtos ieteikumus par ieviestiem.

VK pārstāvis Reinis Grāvītis aģentūrai LETA sacīja, ka sniegto ieteikumu mērķis bija nodrošināt šāda mēroga projektam atbilstošas projekta komandas izveidi un kvalitatīvu projekta vadību līdz tā sekmīgai pabeigšanai, ko Rīgas brīvostas pārvalde atbilstoši sniegtajiem ieteikumiem arī ir paveikusi. Vienlaikus VK ieskatā joprojām pastāv būtiski riski projekta sekmīgai pabeigšanai un Eiropas Savienības fondu līdzfinansējuma saņemšanai pilnā apmērā, kas saistīts ar novirzēm no sākotnēji plānotā projekta mērķa. Līdz ar to VK aicina Rīgas brīvostas pārvaldi regulāri novērtēt un pilnveidot izveidoto projekta vadības un iekšējās kontroles sistēmu, lai sekmīgi vadītu pastāvošos riskus, minimizējot iespējamo finanšu korekciju.

Rīgas brīvostas pārvalde aģentūrai LETA norādīja, ka pēc VK atzinuma turpina darbu pie projekta īstenošanas, lai veiksmīgi to pabeigtu līgumā ar Eiropas Komisiju noteiktajā termiņā.

«Esam patiesi gandarīti, ka VK ir detalizēti izvērtējusi Rīgas brīvostas pārvaldes paveikto un sniegusi pozitīvu novērtējumu par īstenotajiem ieteikumiem attiecība uz Krievu salas projekta īstenošanu. Krievu salas projekts ir nozīmīgs ne tikai Rīgai un Rīgas brīvostai, bet arī visai Rīgas un Latvijas transporta un loģistikas nozarei, un tā noslēguma etapa sekmīga īstenošana ir viena no Rīgas brīvostas pārvaldes prioritātēm. Veiksmīgi sadarbojoties ar VK, esam minimizējuši dažādus ar projekta ieviešanu saistītus riskus un spēruši vēl vienu soli tuvāk sekmīgai projekta īstenošanai,» uzsvēra Ameriks.

Projekta mērķa sasniegšanas kontrolei un monitoringam esošais ilgtermiņa darbības plāns tika papildināts ar iesaistīto pušu svarīgākajām plānotajām darbībām un nepieciešamo lēmumu termiņiem, sanāksmju un regulāro atskaišu definējumiem un to termiņiem, plānotā būvniecības procesa uzraudzības instrumentiem, kā arī nozīmīgāko robežpunktu definējumiem.

Apstiprinātais rīcības plāns projekta mērķa sasniegšanai līdz 2018.gada 31.decembrim, atbilstoši VK ieteikumiem, papildināts ar izpildes monitoringa darbībām, tādejādi pastiprinot projekta īstenošanā iesaistīto citu pušu darbību termiņu kontroli no Rīgas brīvostas puses.

Projekta vadības pilnveidošanai un potenciālo risku mazināšanai no jauna tika izstrādāts projekta vadības plāns, definējot projekta vadības jomas un norādot izstrādātos dokumentus, kas nodrošina kontroles un uzraudzības mehānismu katrai no tām. Projekta kapacitātes palielināšanai tika izstrādāta projekta vadības struktūrshēma, kas atspoguļo plānoto projekta vadības komandas struktūru, darbinieku kvalifikāciju un funkcijas.

Lai uzlabotu Rīgas brīvostas pārvaldes komunikāciju ar projektā iesaistītajām pusēm, tika izstrādāts projektā ieinteresēto pušu komunikāciju plāns, kas papildus projekta rīcības plānā noteiktajām pusēm definē projekta sekmīgai pabeigšanai ieinteresētās puses, informācijas apmaiņas principus, veidus un periodiskumu.

Savukārt, lai uzlabotu finanšu līdzekļu izlietojuma kontroli, turpmāk detalizētāk tiks pamatota pakalpojuma līguma noslēgšanas vai iepirkuma uzsākšanas nepieciešamība un tiesiskums.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka VK pērn pabeidza revīziju par Rīgas brīvostas pārvaldes īstenoto projektu «Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra», kurā secināts, ka netiks sasniegts sākotnēji izvirzītais un projekta pieteikumā uz Eiropas Savienības finansējuma apgūšanu noteiktais mērķis. Savukārt šāda situācija rada ES līdzfinansējuma korekcijas risku līdz pat 100% apmērā no piešķirtajiem 77,2 miljoniem eiro.

Krievu salas projekta «Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra» mērķis ir atbrīvot Rīgas vēsturisko centru no piesārņojošām ostas kravu pārkraušanas operācijām, pārceļot ostas termināļus uz to darbībai piemērotāku vietu - Krievu salu un vienlaikus nodrošinot Rīgas ostas konkurētspējas saglabāšanu Baltijas jūras reģionā.

Projekta pamataktivitātes ir īstenotas laika posmā no 2010.gada līdz 2015.gada nogalei, kad projekta infrastruktūra nodota ekspluatācijā. Projekta ietvaros ir izbūvētas četras dziļūdens piestātnes ar kopējo garumu 1180 metri un pieslēguma piestātni 249 metru garumā. Piestātņu dziļums - 15,5 metri, ar iespēju padziļināt tās līdz 17 metru dziļumam. Tāpat projekta ietvaros veikta Daugavas krastu stiprināšana un izbūvēti visi nepieciešamie pievadceļi, dzelzceļa mezgli un atbilstoša infrastruktūra.

