Šovasar Rīgā plānots pārbūvēt siltumtīklus 8 km garumā

Šovasar Rīgā plānots pārbūvēt siltumtīklus, kuru kopējais aptuvenais garums ir astoņi kilometri, šodien žurnālistiem pastāstīja AS «Rīgas siltums» valdes loceklis Uģis Osis.

Būtiskākie šā gada vasarā plānotie siltumtīklu remontdarbi paredzēti Brīvības ielā, posmā no ēkas Brīvības ielā 163 līdz Bruņinieku ielai ar atzarojumiem, un Baznīcas ielā starp Lāčplēša un Elizabetes ielām. Tāpat remontdarbi tiks veikti Stabu un Hanzas ielā starp brīvības un Vesetas ielām.

Siltumtīklus Brīvības ielā un Baznīcas ielā plānots pārbūvēt no jūnija līdz septembrim, savukārt Stabu un Hanzas ielā esošā siltumtīkla remontdarbi notiks no jūlija līdz septembrim.

«Siltumtīklu rekonstrukcijas darbi primāri tiek veikti vietās, kur siltumtrašu stāvoklis ir kritisks un kuri ir ekspluatācijā kopš pagājušā gadsimta 50.gadiem,» sacīja Osis.

Visus siltumtīklu remontdarbus plānots pabeigt līdz 2017.gada 1.septembrim.

Tāpat «Rīgas siltuma» valdes loceklis informēja, ka, saistībā ar AS «Latvenergo» plānotajiem termoelektrocentrāļu remontdarbiem, šā gada 26.maijā Rīgas termoelektrocentrālēs (TEC) Daugavas labajā krastā TEC-1 un TEC-2 tiks veikta pirmā hidrauliskā pārbaude.

Pārējās hidrauliskās pārbaudes, pēc Oša teikā, plānots veikt jūnijā un jūlijā, kad nestrādā izglītības iestādes un iedzīvotājiem tās sagādā pēc iespējas mazāk neērtību.

Pirmā jūnijā paredzētā hidrauliskā pārbaude notiks 20.jūnijā «Rīgas siltums» siltumcentrālē (SC) «Ziepniekkalns», kurai sekos pārbaude 27.jūnijā SC «Imanta». Savukārt jūlijā paredzētās hidrauliskās pārbaudes notiks 5.jūlijā SC «Daugavgrīva» un 18.jūlijā SC «Vecmīlgrāvis».

Par hidraulisko pārbaužu laikā konstatētām zaļganas krāsas ūdens noplūdēm, Rīgas iedzīvotāji lūgti nekavējoties ziņot «Rīgas siltumu» zvanot pa uzņēmuma bezmaksas diennakts informatīvo tālruni.

Kā ziņots, «Rīgas Siltums» pērn strādāja ar 145,6 miljonu eiro apgrozījumu un peļņu 1,47 miljonu eiro apmērā.

«Rīgas siltums» ir viens no galvenajiem siltumenerģijas piegādātājiem Rīgā. No uzņēmuma piegādātās siltumenerģijas 77% tiek izmantoti dzīvojamo māju apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Pilsētas siltumtīklu kopējais garums ir 900 kilometru, no kuriem 75% atrodas «Rīgas siltuma» īpašumā. Uzņēmuma akcionāri ir Latvijas valsts – 48,995%, Rīgas dome - 49%, «Enerģijas risinājumi. RIX» - 2% un «Latvenergo» - 0,005%.