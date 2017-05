Banka Citadele un ABLV Bank piešķir sindikāta aizdevumu biokurināmā katlumājai Rīgā

SIA «Rīgas BioEnerģija» divu biokurināmā katlumāju izbūvei banka Citadele un ABLV Bank ir piešķīrusi sindikāta aizdevumu kopumā 24,5 miljonu eiro apmērā. Kopējās abu projektu būvniecības un izveides izmaksas ir līdz 35 miljoni eiro. Projekta īstenotāji prognozē, ka tam būs arī pozitīva ietekme uz siltuma tarifiem un nākotnē siltumenerģijas cena rīdziniekiem varētu samazināties par 3 - 5%.

Pirmā katlumāja taps Rencēnu ielā. Tajā paredzēts uzstādīt iekārtas ar augstu efektivitātes un automatizācijas pakāpi. Katlumājā siltuma ražošanai izmantos Latvijas izejmateriālu - koksnes šķeldu. Plānotā siltuma jauda ir 48 MW, un tā būs lielākā šāda veida katlumāja Rīgā un Latvijā. Otra katlu māja atradīsies Vietalvas ielā 5. Plānots, ka pirmās katlu mājas celtniecība tiks pabeigta un tā sāks darboties 2017. gada decembrī, savukārt otra - 2018. gada beigās.

Bankas Citadele valdes locekle Santa Purgaile atzīst: «Vietējo resursu izmantošana un neatkarība ir viens no lielākajiem ieguvumiem Rīgas siltumapgādē, tāpēc augsti novērtējam klienta izvēli risināt šo jautājumu ar vērienīgu projektu, kam ir arī spēcīgs ekonomiskais pamatojums. Bankas piešķirtā finansējuma apjoms Latvijas uzņēmumiem pieaug, un katrs šāds finansētais projekts ir signāls, ka Citadele ir gatava atbalstīt uzņēmējus un sekmēt Latvijas ekonomikas attīstību.»

ABLV Bank Projektu finansēšanas nodaļas vadītājs Antons Marčenko pauž gandarījumu par šo projektu: «Pozitīvais ieguvums būs ne tikai projektā tieši iesaistītajām pusēm, bet arī visiem Rīgas iedzīvotājiem, kas ir siltumenerģijas gala patērētāji, jo samazināsies siltumenerģijas ražošanas izmaksas. Pati projekta koncepcija ir ļoti mūsdienīga: uzsvars tiek likts uz ilgtspēju, draudzīgumu videi un vietējo, atjaunojamo resursu izmantošanu. Esam gandarīti, ka varam vēlreiz apliecināt savu kompetenci industriālās infrastruktūras objektu finansēšanā un mūsu strauji augošajam komerckredītu portfelim ir pievienojies šāds liels, sociāli un ekonomiski nozīmīgs projekts.»

Kopuzņēmuma «Rīgas BioEnerģija» dibinātāji un īpašnieki ir AS «RĪGAS SILTUMS» un SIA «Enerģijas Risinājumi.» Abiem uzņēmumiem ir ilga un veiksmīga pieredze siltumenerģijas nodrošināšanai Latvijas iedzīvotājiem. Celtniecību veiks «Velve» un «Moduls-Riga», iekārtas piegādās «Axis Technologies».

Citadele ir trešā lielākā banka Latvijā pēc klientu skaita. Citadeles grupa tiek pārvaldīta no Latvijas, un tās meitas uzņēmumi un filiāles darbojas Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Šveicē. Citadele nodrošina norēķinus un karšu maksājumus, aizdevumus, noguldījumu, ieguldījumu, aktīvu pārvaldes, un līzinga pakalpojumus, kā arī virkni ekskluzīvu un unikālu produktu. Citadeles vīzija ir kļūt par labāko finanšu pakalpojumu sniedzēju Baltijas valstīs privātpersonām un mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.

Citadeles akcionāri ir starptautiska un daudznacionāla investoru grupa ar pieredzi banku sektorā visā pasaulē. 75% plus viena akcija pieder grupai starptautisku investoru, kurus pārstāv investīciju kompānija «Ripplewood Advisors LLC», pārejās akcijas ir Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas (ERAB) īpašumā.

ABLV Bank, AS ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem - Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 86,55% no bankas balsstiesīgā pamatkapitāla. ABLV grupā ietilpst ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; New Hanza City, SIA un citi uzņēmumi. ABLV grupai ir pārstāvniecības Maskavā, Sanktpēterburgā, Vladivostokā, Kijevā, Odesā, Minskā, Almati, Baku, Taškentā, Honkongā, Limasolā un Ņujorkā.