Latvijas «Meridian Trade Bank» izskata trīs potenciālo stratēģisko investoru piedāvājumus, teikts bankas pagājušā gada finanšu pārskatā.

Vienlaikus pārskats atklāj, ka 2016.gadā «Meridian Trade Bank» strādāja ar auditētajiem zaudējumiem 4,211 miljonu eiro apmērā, kas ir par 26% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt bankas grupas zaudējumi pieauga par 29% un bija 4,818 miljoni eiro. Gada beigās banka un tās koncerns neizpildīja kapitāla pietiekamības rādītāju, un finanšu pārskata auditora «KPMG Baltics» revidentu ziņojumā norādīts uz būtisku nenoteiktību saistībā ar bankas un koncerna spēju turpināt darbību.

Auditors norāda, ka «Meridian Trade Bank» un tās grupa 2016.gadā strādāja ar zaudējumiem attiecīgi 4,211 miljonu eiro un 4,818 miljonu eiro apmērā, kā arī 2015.gadā bankai un koncernam bija zaudējumi attiecīgi 3,341 miljona eiro un 3,734 miljonu eiro apmērā. Turklāt bankas un tās grupas kapitāla pietiekamības rādītāji 2016.gada 31.decembrī bija attiecīgi 12,15% un 11,46%, kas ir zemāki par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) bankai noteikto minimālo kapitāla pietiekamības rādītāju un kopējo kapitāla rezerves prasības līmeni - 12,7%. «Šie apstākļi norāda, ka pastāv būtiska nenoteiktība, kas varētu radīt nozīmīgas šaubas par bankas un koncerna spēju turpināt darbību nākotnē,» piebilst auditori.

Reklāma

Vienlaikus bankas finanšu pārskatā norādīts, ka 2017.gada pirmajā ceturksnī «Meridian Trade Bank» ir palielinājusi pamatkapitālu, kā arī banka ir piesaistījusi subordinēto kapitālu. «Meridian Trade Bank» šogad marta beigās palielinājusi pamatkapitālu par 947 549,7 eiro - līdz 16 598 366,1 eiro, savukārt subordinētais kapitāls piesaistīts 707 tūkstošu eiro apmērā.

Bankas finanšu pārskatā skaidrots, ka «Meridian Trade Bank» 2016. un 2015.gadā izveidoja papildu uzkrājumus kredītiem un debitoru parādiem 8,193 miljonu eiro apmērā, kas samazināja no pamatdarbības gūtos ienākumus. «Tādēļ (..) bankas un koncerna kopējais kapitāla pietiekamības radītājs bija zemāks par FKTK individuāli noteikto kapitāla pietiekamības rādītāju, kurā ietverta specifiskā pretcikliskā kapitāla rezerve. Tāpat situācija uz pārskata gada beigām padarīja koncerna un bankas kapitāla pietiekamības radītāju ievērojami jūtīgu pret jebkādu iespējamo papildus samazinājumu pašu kapitālā. Šie apstākļi norāda uz to, ka pastāv risks saistībā ar koncerna un bankas spēju turpināt savu darbību nākotnē,» teikts pārskatā.

Pārskatā arī atzīmēts, ka bankas vadība nepārtraukti uzrauga kapitāla pietiekamību un tādēļ jau līdz pārskata sagatavošanai ir veikti pasākumi, lai nodrošinātu prasības kapitāla pietiekamībai, tajā skaitā palielināts pamatkapitāls un piesaistīts subordinētais kapitāls. «Tādējādi banka paredz, ka balstoties uz neauditētajiem datiem kapitāla pietiekamības rādītājs pirmā ceturkšņa beigās būs ne mazāk kā 12,7%,» atzīmēts pārskatā.

Tāpat pārskatā minēts, ka «Meridian Trade Bank» akcionāri un bankas vadība paredz turpmāku pamatkapitāla palielināšanu, veicot jaunu akciju emisiju esošajiem akcionāriem, kā arī īstenojot citus pasākumus, tostarp, piesaistot subordinēto kapitālu, noguldījumu programmas ietvaros, piedāvājot konkurētspējīgas procentu likmes subordinētajiem depozītiem; emitējot subordinētās obligācijas; turpmāko triju gadu periodā saņemto nesadalīto peļņu novirzot kapitāla palielināšanai; realizējot kredītportfeļa kvalitātes uzlabošanu, tajā skaitā atgūšanu un pārdošanu; kontrolējot un optimizējot administratīvos izdevumus; veicot neprocentu ienākumu palielināšanas pasākumus; attīstot e-komerciju, maksājumu karšu biznesu, mainot operacionālas apkalpošanas un maksājumu tarifus atsevišķiem klientu segmentiem; pārstrukturizējot operatīvā riska darījumus vai tos samazinot ar mērķi stingri ievērot kapitāla pietiekamības prasības.

«Tāpat, akcionāri ir pieņēmuši lēmumu piedāvāt no 51% līdz 100% bankas akciju stratēģiskajam investoram, kura piesaistīšanā banka sadarbojas ar profesionālu ārējo konsultantu. Pārskata periodā banka aktīvi veica pārrunas ar potenciālajiem investoriem, uzskatot to par svarīgu uzdevumu, un priekšroka tiks dota investoram, kas atbalstīs bankas attīstību. Banka plāno papildus piesaistīt trīs miljonus eiro kapitāla. Šobrīd banka izskata trīs potenciālo investoru piedāvājumus, par diviem no tiem ir paziņots FKTK,» teikts pārskatā.

«Līdz pārskata apstiprināšanai veiktie pasākumi ir devuši ievērojamu pozitīvu efektu, un koncerna un bankas vadība uzskata, kā turpmāk veicamie pasākumi to nostiprinās, tomēr vairāku pasākumu iznākums būs zināms tikai nākotnē, tādēļ pastāv būtiska nenoteiktība saistībā ar koncerna un bankas spēju turpināt darbību nākotnē,» piebilsts pārskatā.

Tāpat tajā atzīmēts, ka universālas bankas darbības modelis ļauj bankai diferencēt riskus, ātrāk reaģēt uz biznesa apstākļu izmaiņām un kompensēt zaudējumus vienā segmentā ar ienākumiem citā segmentā. Banka pastāvīgi nodrošina augstu likviditāti un nav atkarīga no ārējā finansējuma likviditātes nodrošināšanai. Bankas likviditātes rādītāji 2016.gada beigās bija 78,08% (FKTK normatīvs - 70%).

Attīstot biznesa modeli, banka 2016.gadā īpašu uzmanību pievērsusi mūsdienīgu tehnoloģiju ieviešanai. Tostarp ieviesti jauni pakalpojumi mazā un vidējā biznesa segmentā, sertificēti jaunākās paaudzes bezkontaktu tehnoloģiju POS termināli, paplašinātas finansēšanas iespējas un citi. Pērn banka sākusi arī e-komercijas pakalpojumu nodrošināšanu Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) teritorijā strādājošiem komersantiem. Paplašināts arī pakalpojumu spektrs privātpersonām un klientiem Lietuvā.

Pagājušajā gadā banka arī saņēmusi neatkarīgu ASV uzņēmumu «Lewis Baach Kaufman Middlemis» un «Exiger» apliecinājumu par atbilstību ASV prasībām noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā. Tāpat, nolūkā pilnveidot automātisku datu apstrādi procesos, kas risina iekšējās kontroles sistēmas uzdevumus, sākts darbs pie pasaulē plaši pazīstama informācijas tehnoloģiju (IT) produkta «SIRON» integrācijas bankas informācijas sistēmā, kas pilnībā tiks pabeigta 2017.gada pirmajā pusgadā, savukārt politiski nozīmīgu personu identifikācijai no 2016.gada banka lieto uzņēmuma «Accuity Inc.» risinājumu, teikts gada pārskata vadības ziņojumā.

Bankas vadība arī atzīmē, ka 2017.gadā «Meridian Trade Bank» turpinās investēt tehnoloģiju attīstībā, kā arī plānots modernizēt un attīstīt jaunus komunikācijas kanālus ar klientiem, ieviest «Dual Interface» čipus ar bezkontakta tehnoloģiju bankas kartēm, nodrošināt 3D drošības sistēmu bankas kartēm un divu soļu autentifikāciju interneta pirkumiem, e-komercijas nozarē plānots sākt sadarbību ar «Internet Payment Service Provider».

2016.gada 31.decembrī «Meridian Trade Bank» aktīvi bija 303,178 miljonu eiro apmērā, kas ir par 5,5% jeb 17,617 miljoniem eiro mazāk nekā 2015.gada beigās, kad bankas aktīvi bija 320,795 miljoni eiro.

Pēc aktīvu apmēra «Meridian Trade Bank» 2016.gada beigās bija 15.lielākā banka Latvijā, liecina Latvijas Komercbanku asociācijas dati. «Meridian Trade Bank» lielākā akcionāre ir bankas valdes priekšsēdētāja Svetlana Dzene, kurai tiešā un netiešā veidā - ar kompānijas «Gaisma-SD» starpniecību - pieder 33,14% bankas akciju.

Saistītie raksti