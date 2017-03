airBaltic sāks lidojumus no Rīgas uz Liepāju

Ilustratīvs attēls. Foto: LETA

Latvijas lidsabiedrība «airBaltic» 2017.gada 16.maijā uzsāks iekšzemes lidojumus no Rīgas uz Liepāju. «airBaltic» no Rīgas uz Liepāju lidojumus veiks trīs reizes nedēļā ar Bombardier Q400 NextGen lidmašīnu. Lidojums ilgs 40 minūtes. Vienvirziena biļetes cena ir, sākot no 15 eiro, ieskaitot lidostas nodevas un transakcijas maksu.