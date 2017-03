Būvuzraugs aizturēts aizdomās par € 46 000 izspiešanu

Izspiestā kukuļa apmērs kriminālprocesā, kura ietvaros tika aizturēts būvuzraugs, SIA «Jurēvičs un partneri» valdes priekšsēdētājs Māris Jurēvičs, bija 46 000 eiro, ziņo Latvijas Televīzija, atsaucoties uz Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja sniegto informāciju. Korupcijas gadījums saistīts ar Siguldas sporta kompleksa nodošanu ekspluatācijā.

Pavisam šī kriminālprocesa ietvaros aizturēti divi cilvēki. Kukulis – 46 tūkstoši eiro ticis prasīts par būvobjekta nodošanu ekspluatācijā. Aizturēto būvuzraugu tur aizdomās par kukuļa izspiešanu lielā apmērā un uzkūdīšanu dokumentu viltošanai. Savukārt otru personu tur aizdomās par dokumentu viltošanu.

LTV raidījumam «de facto» zināms, ka iespējami viltotie dokumenti nav tieši saistīti ar būvobjektu. Aizdomās turētie neatrodas apcietinājumā. Taču Siguldas domē, kur šonedēļ notika trīspusēja sanāksme ar pašvaldības , būvuzņēmēja un būvuzraudzības uzņēmuma pārstāvjiem, Jurēvičam bija liegts piedalīties.

Reklāma

Raidījums «de facto» ziņo, ka jau kopš 10.novembra centra telpas ir siltas, baseini piepildīti ar ūdeni, uzlikts aprīkojums. Taču jau ceturto mēnesi siguldieši te var ieskatīties tikai caur logu rūtīm. Kompleksu ekspluatācijā vēl līdz šim nav izdevies nodot.

«Šobrīd mēs netiekam galā ar nodošanas procesu, ar novadīšanu līdz galam, ar pašu procesu, ar visu to, kas nepieciešams, lai notiktu nodošana ekspluatācijā. Īsti skaidrība par to, kur ir tā lielā problēma, mēs nesaprotam,» saka Siguldas novada domes priekšsēdētājs Uģis Mitrēvics.

Varbūtējā atbilde meklējama notikumos, kas risinājās pagājušajā nedēļā, kad aizdomās par kukuļa izspiešanu un uzkūdīšanu viltot dokumentus KNAB aizturēja objekta būvuzraugu Māri Jurēviču, bet par dokumentu viltošanu – vēl vienu personu. SIA «Jurēvičs un partneri» valdes priekšsēdētājs Māris Jurēvičs telefonsarunā ar «de facto» saka, ka viņam ir aizliegums kaut ko teikt saistībā ar notikušo.

Saskaņā ar KNAB sniegto informāciju, par objekta nodošanu ekspluatācijā pieprasīti 46 tūkstoši eiro. Salīdzinājumam – šī summa ir krietni lielāka par to, par kādu Jurēviča firma apņēmās veikt visu Siguldas sporta kompleksa būvdarbu uzraudzību, kas bija 37 000 eiro. Kukulis visticamāk prasīts no uzņēmuma «Bildberg» pārstāvja. Šī kompānija kopā ar SIA «Monum» veido pilnsabiedrību S.J.U.C., kas būvē Siguldas sporta kompleksu.

«Bildberg» valdes loceklis Gatis Bērziņš atteicās sniegt plašāku komentāru «de facto»: «Pateicamies par izrādīto interesi, taču šobrīd, ņemot vērā uzsākto izmeklēšanu, kā arī nepieciešamību nodot ekspluatācijā būvobjektu, ko līdz šim nav bijis iespējams izdarīt - galvenokārt no būvnieka neatkarīgu iemeslu dēļ, vēlamies atturēties no komentāriem (..).»

Pilnsabiedrības vadošā biedra «Monum» valde ar būvuzraugu Jurēviču savstarpēji nav sarunājušies jau kopš pagājušās vasaras. Tas sakrīt ar laiku, kad būvuzraugam radās aizdomas par nekvalitatīvu dzelzsbetona konstrukciju iebūvēšanu ēkā.

Ražotāja «Consolis Latvija» piesaistītais eksperts - «Inspecta Latvia», konstatēja, ka labošana vai nomaiņa nepieciešama vairākām pārseguma plātnēm un vienai jumta sijai. To nomainīja. Tiesa – aizvedot uz rūpnīcu un, pārbaudes nolūkos sazāģējot, būtiskus defektus sijā neatklāja. Savukārt pārseguma plātnes virs bērnu baseina nolēma remontēt. Gan pirms, gan pēc remonta veica arī ekspertīzes. Dokumentos nav ziņu, ka Jurēvičs nebūtu remontu akceptējis.

Siguldas domes Īpašumu nodaļas būvinženieris Aldis Ermansons «de facto» norāda: «Bija izstrādāta metodoloģija, kā šīs konstrukcijas saremontēt. Izveidot atpakaļ aizsargslāni. Un šī metodoloģijas skaņošana ilga diezgan ilgi. Var teikt – 3-4 mēneši, līdz sakārtoja tādā stadijā, ka tika veikti remontdarbi.» Procesam noslēdzoties, vēlreiz tika veikti aprēķini, kas liecinājuši – ēka būs droša.

Par ēkas drošību nešaubās arī konstrukciju piegādātājs. «Consolis Latvia» rīkotājdirektors Juris Ģērmanis «de facto» raksta: «Ir veiktas virkne darbību, lai Objektā būtu nevis formāli, bet pēc būtības un atbilstoši normatīviem un standartiem novērsti defekti. Tajā pašā laikā jāmin, ka darba organizācijas procesā tajā iesaistītās puses lielākoties saskārās ar - SIA «Consolis Latvija» ieskatā - destruktīviem risinājumiem, kas nebija vērsti uz efektīvu un racionālu defektu novēršanu pēc būtības (..).

10.novembrī baseinos ielaida ūdeni un bija plānots, ka Ziemassvētkos sporta komplekss būs pieejams apmeklētājiem. Taču konflikts starp būvuzraugu un celtniekiem ieilga. Jurēvičs, kurš bija par konstrukcijām atbildīgais būvuzraugs, atkal pieļāva iespēju, ka remontētās plāksnes varbūt tomēr vajadzētu mainīt. Tad Siguldas dome nolēma padomu lūgt Būvniecības valsts kontroles birojam (BVKB).

«Pasūtītājs lūdza no mums palīdzību, lai to ievirzītu pareizās sliedēs. Nedaudz bija iegājušas lietas strupceļā. Bija prasības no būvuzrauga puses, bija savs viedoklis būvniekam. Savs viedoklis pasūtītājam. Mēs mēģinājām šo procesu sakārtot, mēģinot nodalīt kompetences,» saka BVKB direktora vietnieks Māris Demme.

Janvārī Siguldas dome pasūtīja vēl vienu, neatkarīgu ekspertīzi. Lai pārliecinātos par konstrukciju izturību, virs tām salika 26 tonnas celtniecības bloku. Siguldiešiem tas pat radīja jautājumus – kas tad īsti notiek jau šķietami pabeigtajā sporta centrā.

Taču tas nenozīmēja, ka viss beidzies. Jurēvičs jau iepriekš bija paguvis apšaubīt, vai pietiks ar vienu slogošanas pārbaudi. Viņaprāt vajadzētu vismaz divas ar dažu nedēļu intervālu. Te Būvniecības valsts kontroles birojs aizrādījis, ka Jurēvičam nevajadzētu jaukties šajā procesā, jo metodiku nosaka neatkarīgie eksperti.

«Visām šīm būvuzrauga kaprīzēm «Monum» bija pakļāvies, visas darbības, kas bija pieprasītas, tika veiktas, un visu pārbaužu ekspertīžu un testu rezultāti ir bijuši tādi, ka visu šo mezglu, visu, kas ticis uzbūvēts, ir bijis kārtībā. Visas šīs izklaides «Monum» izmaksāja teju 100 000 eiro,» saka uzņēmuma «Monum» pārstāvis, advokāts Jānis Rozenbergs.

Kamēr sporta komplekss nav nodots ekspluatācijā, visus izdevumus, ieskaitot komunālos maksājumus, sedz būvnieks. Šobrīd kavēšanās vien izmaksājusi ap 70 tūkstošiem eiro.

Tieši kad un kā sākušās darbības, kas noveda līdz KNAB veiktajai Jurēviča aizturēšanai aizdomās par kukuļa izspiešanu, šobrīd nav zināms. Jurēvičs «de facto» atsakās komentēt, vai šie notikumi ir pamats kriminālprocesam, kura ietvaros viņš tiek turēts aizdomās: «To es nemāku komentēt. Tur celtnieks savas lietas nav līdz galam izdarījis arī tagad - tā, lai būtu droši, stabili un pareizi. Paneļi pūst un jumti tek! (..)» Vaicājot, kas tad tie bija par 40 tūkstošiem, Jurēvičs atcērt» «Ir lietas, par kurām es nevaru runāt.»

Šobrīd ekspertu slēdzieni apliecina, ka nav pamata apšaubīt objekta drošību un jau tuvākajā laikā Siguldas dome to cer sākt lietot. «Visi būvuzrauga iebildumi atspoguļojas vēstulēs. (..) Tās esam nodevuši izskatīšanai. Par to, cik pamatoti, izskatīs attiecīgas instances,» saka Siguldas domes Īpašumu nodaļas būvinženieris Aldis Ermansons.

Eksperti ieteikuši sporta kompleksam veikt papildu uzraudzību arī visā garantijas termiņa laikā, kas šajā gadījumā ir astoņi gadi. Par šiem pakalpojumiem jau izsludināts iepirkums.

Būvuzraudzības uzņēmums «Jurēvičs un partneri» pērn ieguvis 21 pasūtījumu dažādās Latvijas pašvaldībās.

Saistītie raksti