«Latvenergo» pēc gāzes tirgus atvēršanas sagaida konkurētspējīgu cenu, stabilitāti un elastību

AS «Latvenergo» pēc gāzes tirgus atvēršanas sagaida konkurētspējīgu produkta cenu, stabilitāti un elastību, «Elektrum» elektroenerģijas tirgus apskatā norāda energokompānijas ražošanas direktors, valdes loceklis Māris Kuņickis.

«»Latvenergo» ražošana sastāv no divām lielām sadaļām – elektroenerģijas ražošanas un siltumenerģijas ražošanas. Elektroenerģijas ražošanā mūsu dabasgāzes patēriņš ir atkarīgs no tā, kādā apjomā esam spējīgi pārdot saražoto elektrību konkurējošajā tirgū. Ja gāzes cena ir augsta, tad neražojam elektroenerģiju paši, bet iegādājamies to «Nord Pool» biržā. Produkta cenai ir izšķiroša nozīme mūsu konkurētspējā. Savukārt siltumenerģijas ražošana mums ir jāveic neatkarīgi no tā, kāda ir gāzes cena. Mums ir pienākums to saražot un nodrošināt piegādes «Rīgas siltumam»,» klāsta Kuņickis.

«Latvenergo» pēc gāzes tirgus atvēršanas, kas paredzēta 3.aprīlī, sagaida, ka pilnveidosies trīs galvenās lietas nozarē - konkurētspējīga produkta cena, stabilitāte un elastība.

Reklāma

«Stabilitāte ir svarīga, jo «Latvenergo» nedrīkst palikt bez gāzes, veidojoties situācijai, kad formāli ir daudz tirgotāju, bet gāzes nav. Tādēļ jāveicina piegāžu stabilitāte, gan uzturot Inčukalna pazemes gāzes krātuvi (PGK), gan rūpējoties par cauruļvadu infrastruktūru. Ieejot gāzes tirgū ne tikai kā lielam patērētājam, bet arī kā tirgotājam, mūsu zināšanas un pieredze noteiks, cik veiksmīgi pratīsim izmantot šīs radušās iespējas. Piemēram, pēdējo piecu gadu laikā esam saražojuši lielāko elektroenerģijas daudzumu tieši TEC, kas ir lielākie dabasgāzes patērētāji, un, atskatoties uz iepriekšējo gadu, redzam, ka gāzes cenas ir samazinājušās. Tas nozīmē: pat krītoties elektroenerģijas cenai «Nord Pool» biržā, esam spējuši dabasgāzi patērēt un saražot elektrību tā, lai to veiksmīgi pārdotu tirgū,» skaidro energokompānijas valdes loceklis.

Viņa atzīmē, ka līdz šim esošais dabasgāzes iegādes modelis bija ļoti vienkāršs, ņemot vērā iegādes elastību. «Katru mēnesi 10. datumā mēs uzzinām gāzes cenas un ik dienu piesakām, cik daudz gāzes būs nepieciešams nākamajai dienai, patērējam gāzi un samaksājam. Līdz ar tirgus atvēršanu šī sistēma kļūs sarežģītāka – joprojām būs jāparedz, kādi apjomi nepieciešami nākamai dienai, taču ir svarīgi, lai tirgus kļūst elastīgs dienas ietvaros, lai būtu iespējams efektīvi nominēt slodzes un kapacitātes, par to nepārmaksājot,» pauž Kuņickis.

Tāpat viņš vērš uzmanību uz sašķidrinātās dabasgāzes (LNG) termināļu attīstības tendencēm. "LNG terminālis Klaipēdā ir viens no avotiem, kas var nodrošināt izdevīgas

gāzes piegādes, it īpaši vasarā. Taču pārsvarā LNG termināļos bizness ir saistīts ar ilgtermiņa līgumiem, kas vēsturiski ir bijuši ap 15 gadiem. Zīmīgi, ka šobrīd tirgus elastības dēļ tas samazinājies līdz 6-8 gadiem, arī gāzes apjomi viena līguma ietvaros ir samazinājušies. Ja pircējs vēlas pirkt dabasgāzi no eksporta termināļiem, fiksētiem apjomiem katram gadam jānoslēdz ilgtermiņa līgums. Ja fiksētie līgumi netiek izpildīti, tie nokļūst brīvajā tirgū, un tādējādi parādās iespējas gāzi nopirkt "spot" tirgū," klāsta "Latvenergo" ražošanas direktors.

Viņš norāda, ka 2016.gadā bija būtisks dabasgāzes cenu kritums un šajā periodā eksportētājvalstis sāka gan attīstīt jaunu infrastruktūru, lai fiziski realizētu nepieciešamo transportu, gan sāka aktīvi piemērot dažādas cenu atlaides, lai saglabātu savu daļu tirgū.

«Raugoties uz termināļu attīstību nākotnē, redzam, ka plānoto termināļu būvniecības līderes ir Austrālija ar 17 projektiem un ASV ar 16 projektiem. Pašlaik lielākā eksportētāja ir Katara ar gandrīz trešdaļu no pasaules tirgus daļas, bet analītiķi uzskata, ka ap 2021.gadu līdere kļūs Austrālija. Jau šodien redzam, ka arī Eiropā gāzes tirgus mainīsies, jo, pieaugot LNG apjomam, gāzes cenas atbrīvosies no naftas produktu cenu piesaistes. Līdz ar to daudz lielāku likviditāti iegūs Eiropas virtuālā interneta vietne (habi), kur notiek gāzes pirkšanas un pārdošanas darījumi. Latvijai līdz šim nav bijusi iespēja piekļūt Eiropas darījumu vietnei, un to šobrīd varam izmantot tikai cenas referencei, veidojot savus līgumus ar piegādātājiem. Protams, ir jādomā par to, ka Baltijai jāveido sava virtuālā interneta darījumu platforma un tai jābūt likvīdai, kas atainotu patieso darījumu struktūru,» stāsta Kuņickis.

Pēc viņa paustā, analizējot 2016.gada dabasgāzes cenu dinamiku un gāzes piegādes potenciālu no Lietuvas, varēja novērot periodus, kad gāzes cenas bija daudz izdevīgākas Lietuvā, pat pieskaitot klāt visas transportēšanas izmaksas, nekā tās, ko «Latvenergo» saņēma no esošā tirgotāja.

"Nākotnē, kad būs atvērts tirgus, šī situācija radīs jaunas iespējas. Gāzes cenas mainās, un mēs redzam, ka tas ir atkarīgs no dažādiem faktoriem, piemēram, gaisa temperatūras vai gāzes nepietiekama uzkrājuma. Tādēļ nākotnes (forward) darījumi pieaug, taču, faktoriem mainoties, cenas var mainīties un arī pazemināties. Līdz ar to nākotnē redzēsim atšķirību starp naftas produktu cenām un virtuālās darījumu vietnes (habu) cenām Eiropā. Tas ir mūsu izaicinājums – būt elastīgiem un pirkt gāzi pēc vienas formulas. Tādējādi, ņemot vērā Klaipēdas termināli un Inčukalna PGK iespējas, mēs varam iegādāties gāzi

vasarā, kad tai ir zemākā cena, un uzglabāt Inčukalnā, lai izmantotu ziemas laikā. 2015.gadā dabasgāzes cena bija augsta, bet pārējās izmaksas bija zemas, savukārt 2016.gadā gāzes cena bija salīdzinoši zema, taču piegādes kopējās izmaksas bija salīdzinoši lielākas un to īpatsvars bija 40%. Šāda proporcija saglabājas, arī analizējot šā gada prognozi," informē Kuņickis.

«Latvenergo» koncerns ir Baltijas mēroga energouzņēmums, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un pārdošanu, elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu un pārvades sistēmas aktīvu nomu. Koncernā ir mātessabiedrība «Latvenergo» un meitassabiedrības - AS «Latvijas elektriskie tīkli», AS «Sadales tīkls», «Elektrum Eesti», «Elektrum Lietuva», AS «Enerģijas publiskais tirgotājs» un SIA «Liepājas enerģija».