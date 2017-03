Konkursā «Gada aģents 2017» noskaidroti Latvijas labākie nekustamā īpašuma aģenti

9. martā svinīgā pasākumā tika godināti mēneša ilgā maratona - konkursa « Nekustamo īpašumu aģents 2017» izcilākie nozares profesionāļi. Pēc trim konkursa kārtām un sīvas konkurences apstākļos veiksmīgi paveiktiem sarežģītiem pārbaudījumiem žūrija par Latvijas 2017.gada labāko nekustamo īpašumu aģentu atzina Konstantīnu Ķiuku no kompānijas Royal Estate.

Latvijas nekustamo īpašumu darījumu asociācija LANĪDA un vadošais nekustamo īpašumu sludinājumu portāls City24.lv jau otro reizi Latvijāorganizēja konkursu «Nekustamo īpašumu aģents 2017», lainoskaidrotu un godinātu nozares labākos profesionāļus. Šogad konkurss tika organizēts sadarbībā ar DNB banku, zvērinātu advokātu biroju Eversheds Sutherland Bitāns un «Jauno Teiku».

Konkursā piedalījās vairāk nekā 100 dalībnieku, no kuriem konkursa 2.kārtā tika 50 cilvēki. Žūrijas vērtēšanai tika nodoti 12 video, savukārt seši no tiem tika izvirzīti konkursa trešajai – fināla kārtai. Par finālistiem kļuva: Jānis Kņazs (Corvin Real Estate), Rudīte Ozoliņa(Latio), Uģis Stīpnieks (RJCA), Inga Miglāne-Ābele (Kivi Real Estate), Konstantīns Ķiuka (Royal Estate) un Edgars Švecs (ImperioEstate). Divi no finālistiem, Konstantīns Ķiuka un Edgars Švecs, tika konkursa finālā jau otro reizi. Konkursantiem finālā bija jāprezentē sevi un sava darba specifika, kā arī jāpiedalās interaktīvā lomu spēlē, izspēlējot iespējamo situāciju saskarsmē ar potenciālo klientu, kura lomu spēlēja Dailes teātra aktieris Dainis Grūbe.

Godpilno 1. vietu konkursā «Gada aģents 2017» izcīnīja Konstantīns Ķiuka no kompānijas Royal Estate. Uzvarētājs saņēma naudas balvu 700 eiro, reklāmas kampaņu 3000 eiro apjomā no city24.lv un dāvanu no skatskat.lv (360 grādu video prezentācijas izstrādi).

2. vietu ieņēma un naudas balvu 500 eiro, reklāmas kampaņu 2000 eiro apjomā no city24.lv saņēma Inga Miglāne-Ābele no kompānijas Kivi Real Estate.

Konkursā «bronzu» izcīnīja jeb 3. vietu ieguva Edgars Švecs no kompānijas ImperioEstate: šim uzvarētājam tiek 300 eiro balva, kā arī reklāmas kampaņa 1000 eiro apjomā no city24.lv.

Visiem trim uzvarētājiem tika arī asociācijas LANĪDA dāvanu kartes dalībai asociācijas organizētajos semināros un konferencēs visa 2017.gada laikā.

Svinīgajā pasākumā labākie aģenti saņēma arī konkursa atbalstītāju speciālbalvas: dāvanas no DNB bankas, RTU Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta, izstāžu sabiedrības BT1, juridisko pakalpojumu no Zvērinātu advokātu biroja EvershedsSutherland Bitāns, iespēju izvietot reklāmu specializētajā nozares žurnālāM2, kā arī žūrijas priekšsēdētāja,Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) prezidenta Aigara Rostovska speciālo balvo – dāvanu karti LTRK semināru apmeklējumam par 6300 Eur.

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidents Aigars Rostovskis:

«Brīdī, kad nepieciešams risināt jautājumus, kas saistīti ar nekustamo īpašumu jomu, ļoti būtiski ir uzticēties cilvēkam, kurš būs atbildīgs par pakalpojumu, lai visas iesaistītās puses būtu apmierinātas. Šāda veida konkursi, kuri vērsti ne tikai uz kompāniju atpazīstamību, bet izceļ konkrētu cilvēku paveikto nozarē, būtisks ir klientu un sabiedrības novērtējums, ceļot nozares prestižu un veicinot profesijas reputāciju. Manuprāt, uzņēmējdarbībā nepieciešami cilvēki ar mirdzošām acīm, vai viņi būtu darba devēji vai ņēmēji, tādēļ konkursi un sacensība par labākā titulu, palīdz darīt vairāk un būt veiksmīgākiem.»

Šogad konkurss notika ar DNB bankas atbalstu. Vera Dorohova, DNB bankas nekustamo īpašumu partneru kanāla vadītāja: «Mēs zinām, ka klientu uzticība ir viena no veiksmes atslēgām. Klientiem ir ļoti svarīgi, lai ar viņiem strādātu īsti profesionāļi. Konkurss «Gada aģents» ir lieliska platforma, lai sevi pilnveidotu un paaugstnātu savu zināšanu līmeni. Tas veicina nozares prestiža celšanu un uztur augstu profesionālo līmeni. Ceru, ka šī lieliskā tradīcija turpināsies.»

Jau ziņots, ka no 7. februāra līdz 9. martam jau otro reizi Latvijā norisinājās konkurss «Gada aģents» kura devīze ir «Mans īpašumu aģents, kuram uzticos».Tas tika organizēts, lai celtu nekustamo īpašumu aģenta profesijas reitingu un prestižu, pievērstu sabiedrības uzmanību augstu kvalitātes standartu veidošanai nekustamo īpašumu tirgū, kā arī, lai veicinātu NĪ aģentu pašizglītošanos un kvalifikācijas celšanu.

Konkursantus un viņu veikumu vērtēja žūrija, kas sastāvēja no dažādām ar nekustamo īpašumu saistītajām jomām: banku sfēra, juridiskie pakalpojumi, profesionālā un izglītības joma. Ar sacensības rezultātiem varat iepazīties konkursa mājas lapā www.gadaagents.lv, «Gada aģents» Facebook lapā, mājas lapās www.lanida.lv, www.city24.lv, kā arī specializētajos preses izdevumos un portālos.