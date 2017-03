Konkurences padome uzlikusi «Rīgas satiksmei» € 2,1 miljona sodu

Konkurences padome uzlikusi pašvaldības SIA «Rīgas satiksme» 2,1 miljona eiro sodu par paaugstināta servisa pārvadājumu iepirkumu 2012.gadā, informēja uzņēmuma pārstāvis Viktors Zaķis.

Viņš pavēstīja, ka «Rīgas satiksme» ir saņēmusi Konkurences padomes lēmumu «Par pārkāpumu konstatēšanu, tiesiskā pienākuma un naudas soda uzlikšanu» lietā par paaugstināta servisa pārvadājumu iepirkumu 2012.gadā un uzlikto sodu «Rīgas satiksmei» par Konkurences padomes uzskatā neatļautu vienošanos.

Šodien plkst.11 «Rīgas satiksmes» administrācijas ēkā, Vestienas ielā 35, notiks preses brīfings, kurā «Rīgas satiksme» izklāstīs savus argumentus, kāpēc nepiekrīt Konkurences padomes lēmumam un kāda būs uzņēmuma turpmākā rīcība.

Konkurences padomē aģentūrai LETA pavēstīja, ka 27.februārī tā pieņēma lēmumu sodīt «Rīgas satiksmi» un pilnsabiedrību «Rīgas mikroautobusu satiksme» (RMS), kas nodrošina pasažieru pārvadājumus ar mikroautobusiem atbilstoši iepirkuma līgumam par paaugstināta servisa sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšanu Rīgas pilsētas maršruta tīkla daļā, par konkurences ierobežošanu, vienojoties par to, ka RMS braukšanas maksa nedrīkst būt zemāka par «Rīgas satiksmes» tarifu.

«»Rīgas satiksme» un RMS, īstenojot vienošanos, izslēdza savstarpēju cenu konkurenci, pasargāja sevi no konkurences spiediena un ierobežoja patērētājiem iespējas saņemt konkurētspējīgu pakalpojumu,» norādīja Konkurences padomē.

Par konkurences kropļošanu Konkurences padome piemērojusi «Rīgas satiksmei» naudas sodu 2 163 046,63 eiro apmērā, bet RMS - 87 948,40 eiro apmērā. Vienlaikus uzlikts tiesiskais pienākums pārtraukt aizliegtās vienošanās īstenošanu, kā arī RMS noteikt braukšanas maksu neatkarīgi, balstoties uz objektīviem aprēķiniem par viena pasažiera brauciena pašizmaksu.

Plašāk par attiecīgo lēmumu Konkurences padome informēs preses konferencē pirmdien,13.martā, plkst.9.

Savukārt RMS pārstāve Maija Lazdiņa aģentūrai LETA pauda, ka pilnsabiedrības rīcībā nav attiecīgais Konkurences padomes lēmums, tāpēc pagaidām nekādus komentārus par to nav iespējams sniegt.

Viņa piebilda, ka, iespējams, pēcāk, kad būs lielāka skaidrība par Konkurences padomes lēmumu, varētu sekot kāds komentārs arī no «Rīgas mikroautobusu satiksmes».

Jau ziņots, ka 2013.gadā «Rīgas satiksme» noslēdza līgumu ar RMS par pasažieru pārvadājumiem ar mikroautobusiem 36,5 miljonu eiro apmērā. Attiecīgais līgums ir spēkā līdz 2018.gada maijam.

Pašreiz «Rīgas satiksme» izsludinājusi jaunu konkursu par pārvadājumiem ar mikroautobusiem pilsētā pēc 2018.gada. Arī tas ievilcies dažādu sūdzību dēļ. Iepirkumā saņemti pieteikumi no RMS un personu apvienības, kas sastāv no AS «Liepājas autobusu parks» un AS «Nordeka». Tomēr iepirkumā tālāka virzība nenotiks, līdz būs Iepirkumu uzraudzības biroja lēmums (IUB) par sūdzību iepirkumā. IUB lēmums gaidāms 27.martā.

