«Ventspils nafta termināls» apgrozījums pērn samazinās par 21%; peļņa - € 13,191 miljons

Holdingkompānijas «Ventspils nafta» meitasuzņēmuma «Ventspils nafta termināls» apgrozījums pagājušajā gadā samazinājies par 21% un bija 62,855 miljoni eiro, savukārt kompānijas peļņa sarukusi par 5,9% - līdz 13,191 miljonam eiro, liecina «Firmas.lv» dati.

Finanšu pārskata vadības ziņojumā minēts, ka 2016.gadā «Ventspils nafta termināls» pārkrauto kravu apmērs samazinājās līdz 6,9 miljoniem tonnu pretstatā 9,2 miljoniem tonnu 2015.gadā. Tostarp pa dzelzceļu un jūru transportēto produktu pārkraušanas apmēri pērn veidoja 3,5 miljonus tonnu, bet pa dīzeļdegvielas cauruļvadu - 3,4 miljonus tonnu.

Vienlaikus kompānijas vadība atzīmē, ka pagājušajā gadā «Ventspils nafta termināls» turpināja aktīvi realizēt modernizācijas pasākumus, optimizējot darba procesus un procedūras, palielinot darbaspēka efektivitāti un nodrošinot augstāku prasību ievērošanu vides aizsardzības jautājumos.

«Sabiedrības 2017.gada saimnieciskās darbības mērķis ir turpmāka nepārtraukta peļņu nesoša attīstība, nodrošinot konkurētspēju naftas un naftas produktu pārkraušanas pakalpojumu tirgū, kā arī pastāvīgi modernizējot un pilnveidojot uzņēmuma infrastruktūru, saglabāt augstu tehnoloģiskā procesa drošību un mazināt nelabvēlīgo ietekmi uz vidi,» teikts vadības ziņojumā.

2015.gadā «Ventspils nafta termināls» strādāja ar 79,611 miljonu eiro apgrozījumu, savukārt kompānijas peļņa bija 14,012 miljoni eiro.

«Ventspils nafta termināls» ir «Ventspils naftas» koncerna sabiedrība, kas nodrošina tranzīta pakalpojumus - naftas un dīzeļdegvielas pieņemšanu no cauruļvadiem, naftas, dīzeļdegvielas, autobenzīna un citu naftas produktu kravu pieņemšanu no dzelzceļa un jūras, to uzglabāšanu un pārkraušanu. Kompānijas kapitālā 51% pieder «Ventspils naftai», bet 49% - «Eurotank Holding Sarl», kas ietilpst starptautiskajā termināļu uzņēmumā VTTI, kurš savukārt daļēji pieder «Vitol».

