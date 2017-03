Dabasgāzes apgādes tarifi rūpnieciskajiem patērētājiem martā nemainās

Energokompānijas AS «Latvijas Gāze» dabasgāzes tarifi rūpnieciskajiem klientiem martā saglabājušies iepriekšējā mēneša līmenī, liecina uzņēmuma paziņojums oficiālajā izdevumā «Latvijas Vēstnesis».

«Latvijas Gāze» informē, ka martā lielajiem dabasgāzes patērētājiem atkarībā no patēriņa dabasgāzes tarifs bez pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa ir no 228,98 līdz 318,98 eiro par tūkstoti normālkubikmetru (nm3), proti, lietotājiem, kuri gadā patērē no 25 līdz 126 tūkstošiem normālkubikmetru, dabasgāzes tarifs ir 318,98 eiro par tūkstoti nm3, savukārt lietotājiem, kuri gadā patērē vairāk nekā simts miljonus nm3 - 228,98 eiro par tūkstoti nm3.

Martā «Latvijas Gāze» piemēro dabasgāzes diferencētos gala tarifus, kas atbilst dabasgāzes tirdzniecības cenai 192,09 eiro par tūkstoti nm3.

«Latvijas Gāze» šobrīd prognozē, ka piemērojamā dabasgāzes tirdzniecības cena arī 2017.gada aprīlī varētu būt 192,09 eiro par tūkstoti nm3. Prognozētajām dabasgāzes tirdzniecības cenām gan ir tikai informatīvs raksturs un faktiski piemērojamie tarifi tiks publicēti līdz 2017.gada 10.aprīlim.

Tāpat paziņojumā minēts, ka maijā un jūnijā tiks piemēroti dabasgāzes tirdzniecības gala tarifi, kas atbilst dabasgāzes tirdzniecības cenai, kas stāsies spēkā 1.aprīli.

Paziņojumā arī norādīts, ka atbilstoši dabasgāzes tirdzniecības lietošanas noteikumiem lietotājam, kurš nav mājsaimniecība, līdz dabasgāzes tirdzniecības līguma noslēgšanas brīdim, bet ne vēlāk kā līdz 2017.gada 1.jūlijam dabasgāzi tirgo dabasgāzes tirgotājs, ar kuru lietotājam 2017.gada 2.aprīlī bija spēkā esošs dabasgāzes piegādes līgums atbilstoši dabasgāzes tirdzniecības diferencētajam gala tarifam, kas lietotājam tika piemērots 2017.gada 1.aprīlī.

