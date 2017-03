Igauņu Namejs, lietuviešu Annele. Latviskie zīmoli pircēju muļķošanai

Ilustratīvs attēls. Foto: Reuters/ScanPix

Aizvien biežāk pircēji, dodot priekšroku pašmāju produkcijai, izvēlas preci ar izteikti latvisku vēstījumu uz etiķetes. Nereti viņus gaida vilšanās – tautumeita, tautiskā simbolika, Nameja gredzens un senlatviešu leģenda nav nekas vairāk kā mārketinga triks, jo produkts tapis visai tālu no Latvijas. Saldējums no Lietuvas, kabači no Ukrainas, gurķīši no Turcijas, bet kartupeļi no Pakistānas. Tā rīkoties likums neaizliedz, bet šāda konkurence ir negodīga un nedraudzīga, uzskata eksperti.