Ventspils ostā par 12,6% pieaudzis kravu apgrozījums

Šī gada pirmajos divos mēnešos Ventspils ostas termināļu kravu apgrozījums sasniedzis 4,5 miljonus tonnu, kas ir par 567 000 tonnu jeb 12,6% vairāk nekā pirms gada, informēja Ventspils brīvostas pārvaldes Mārketinga un attīstības nodaļā.

Pirmajos divos mēnešos Ventspils ostā pieaudzis ro-ro kravu un pārkrauto akmeņogļu, naftas produktu un kūdras daudzums.

Kā atzina brīvostas pārvaldē, kopumā šis gads Ventspils ostā ir iesācies veiksmīgi, lai arī dažos termināļos vēl aizvien ir krīzes pazīmes.

Par 305 000 tonnu samazinājies SIA «»Ventspils nafta» termināls» pārkrauto kravu daudzums. Divos mēnešos terminālī pārkrauti 1,5 miljoni miljoni tonnu kravu, izmantojot 30% termināļa jaudas.

Kā norādīja brīvostas pārvalde, krīze jau ilgstoši turpinās AS «Kālija parks», kur, izmantojot tikai 2% termināļa jaudas, pārkrauti 23 000 tonnu kravu, kas ir par 12 000 tonnu mazāk nekā pērn janvārī un februārī. SIA «Ventamonjaks» terminālis pārkrāvis 57 000 tonnu, kas ir par 4000 tonnu mazāk nekā pērn attiecīgajā periodā. AS «Ventspils Grain Terminal» šī gada divos mēnešos pārkrāvusi 4000 tonnu, izmantojot tikai 2% no termināļa jaudas. Sliktāki rezultāti šogad ir arī SIA «Ventplac» terminālī, kur pārrauts 74 000 tonnu, kas ir par 5000 tonnu mazāk nekā pērn, izmantojot 44% termināļa jaudas. Arī SIA «Ventamonjaks serviss» pārkrauto kravu daudzums ir sarucis - terminālī pārkrauts 29 000 tonnu, kas ir par 6000 tonnu mazāk nekā pērn šajā laika periodā.

Atsevišķos termināļos vērojams apgrozījuma pieaugums. SIA «Ventall Termināls» šogad ir pārkrāvis par 108 000 tonnu vairāk nekā pagājušā gada janvārī un februārī, sasniedzot 312 000 tonnu apgrozījumu. Vairāk kravu pārkrauts arī AS «Ventbunkers» - salīdzinot ar iepriekšējā gada pirmajiem diviem mēnešiem, kad tika pārkrauti 455 000 tonnu, šogad apgrozījums sasniedzis 668 000 tonnu, izmantojot 60% no termināļa jaudas. Par 54 000 tonnu vairāk kravu pārkrauts AS «Ventspils tirdzniecības osta» terminālī, sasniedzot 502 000 tonnu apgrozījumu un izmantojot 55% termināļa jaudas. AS «Baltic Coal Terminal», kur pērn gada pirmajos divos mēnešos pārkraus 438 000 tonnu kravu, šogad apgrozījums sasniedzis 749 000 tonnu, izmantojot 75% termināļa jaudas.

Abi jaunie termināļi SIA «Eurohome Latvia» un SIA «Overseas Estates», kas savu darbību sāka 2016.gadā, šogad ir pārkrāvuši attiecīgi 145 000 un 12 000 tonnu.

Labāk 2017.gada pirmajos mēnešos ir strādājušas arī prāmju līnijas. Ar «Stena Line» prāmjiem pārvadāto pasažieru skaits Ventspils ostā palielinājies par 4300, sasniedzot 26 000 pasažieru. Pārvadāto vieglo automašīnu skaits ir palielinājies par teju 2000 vienībām, šogad sasniedzot 7500 vienību. No 301 000 līdz 330 000 tonnu je par 10% palielinājies arī ro-ro kravu daudzums. No šī gada 20.janvāra Ventspils ostā piecas reizes ienācis un izgājis kuģis jaunajā kravu līnijā Ventspils – Zēbrige – Tilburi, ko nodrošina kuģošanas kompānija «Swedish Orient Line». SIA «Noord Natie Ventspils Terminals», kas apkalpo prāmjus, šī gada janvārī un februārī ir pārkrāvis par 98 000 tonnu vairāk, sasniedzot 438 000 tonnu. Lielākais īpatsvars bijis ro-ro un beramkravām.

Ventspils brīvostas pārvalde informēja, ka šogad tā turpinās investēt ostas infrastruktūras attīstībā, uzlabojot termināļu darbību un konkurētspēju un vienlaikus nepalielinot termināļu izdevumus, jo ieguldījumi infrastruktūras izbūvē, atjaunošanā un uzturēšanā ir Ventspils brīvostas pārvaldes aktivitāšu prioritāte. Tādējādi Ventspils brīvostas pārvalde īsteno savu galveno – teritorijas attīstītāja – funkciju, nodrošinot labākos apstākļus ostas termināļu un rūpniecisko uzņēmumu attīstībai, skaidroja brīvostas pārvaldē.

