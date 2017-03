Privātajos pensiju plānos 2016.gadā iemaksāti € 71,8 miljoni

Privātajos pensiju plānos 2016.gadā tika iemaksāti 71,8 miljoni eiro, kas ir par 6,3% vairāk nekā gadu iepriekš, liecina Finanšu un kapitāla tirgus komisijas dati.

Dalībnieku iemaksas gada laikā pieauga par 7,2%, savukārt darba devēju iemaksas par 0,8% atpalika no iepriekšējā gada līmeņa.

2016.gada beigās pensiju plānos uzkrātais kapitāls sasniedza 380,6 miljonus eiro, gada laikā pieaugot par 15,2%.

No pensiju plānu kapitāla pērn tika izmaksāti 30,8 miljoni eiro, kas ir par 42% vairāk nekā 2015.gadā. Tai skaitā 98% tika izmaksāti saistībā ar plānu dalībnieku pensijas vecuma iestāšanos.

Vidējais pensiju plānu ienesīgums 2016.gadā bija 3,2%, un individuāliem plāniem tas bija robežās no 0,75% līdz 7,5%. Atsevišķiem plāniem augstāku ienesīgumu sasniegt palīdzēja arī ASV dolāra vērtības kāpums pret eiro, skaidro komisijā.

Gada beigās 46% no pensiju plānu portfeļa veidoja ieguldījumu fondu apliecības, no kurām 48% fokusējās uz ieguldījumiem akcijās vai to indeksos un 44% - uz ieguldījumiem fiksēta ienākuma instrumentos. Otrs lielākais īpatsvars kopējā portfelī bija ieguldījumiem parāda vērtspapīros un citos vērtspapīros ar fiksētu ienākumu (41%), no kuriem lielākā daļa jeb 70% bija valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri. Gada laikā samazinājās prasību uz pieprasījumu pret bankām īpatsvars, kas liecina par to, ka pārvaldnieki saskatīja iespējas ieguldīt potenciāli ienesīgākos finanšu instrumentos. Arī termiņnoguldījumu īpatsvars saglabājās zems, ko noteica zemo procentu likmju vide.

Latvijā veikto ieguldījumu apmērs 2016.gadā samazinājās par 14%, gada beigās sasniedzot 109 miljonus eiro jeb 28,5% no kopējiem ieguldījumiem. Ieguldījumi pārējās Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs veidoja 69,5% no visiem ieguldījumiem.

Kopējais privāto pensiju plāniem pievienojošos dalībnieku skaits gada laikā pieauga par 17 200 jeb par 7% un gada beigās sasniedza 272 209, kas ir 27,7% no Latvijas ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem.

