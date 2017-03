Februārī skatītākais televīzijas kanāls - LTV1

Februārī skatītākais televīzijas (TV) kanāls, ņemot vērā lineārās TV skatīšanās laika daļu, bija LTV1, kam veltīti 10,5% no kopējā TV skatīšanās laika, pavēstīja pētījumu kompānijā «Kantar TNS».

Otrs skatītākais kanāls bija TV3, kura skatīšanās laika daļa bija 10,1%, savukārt trešais skatītākais bija kanāls PBK ar skatīšanās laika daļu 7,8%.

Kanālam LNT veltīti 7,1%, kanālam «NTV Mir Baltic» - 6,6%, bet kanālam «RTR Planeta Baltija» - 6,3% no kopējā TV skatīšanās laika. Kanāla «REN TV Baltic» skatīšanās laika daļa februārī bija 2,8%, kanālam 3+ veltīti - 2,6% no kopējā TV skatīšanās laika. Turpretī kanālam LTV7 veltīti 2,4%, kanālam TV6 - 2%, kanālam «RīgaTV 24» - 1,3%, bet kanālam TNT - 1,2% no kopējā TV skatīšanās laika.

Kanālu «Nickelodeon» un STV katra skatīšanās laika daļa februārī bija 0,8%, kanāla «CTC Baltija» - 0,7%, bet «Kanāla 2» un «Re:TV» katra skatīšanās laika daļa bija 0,6%. Kanālu «360TV», «FOX», «Fox Life», «Kidzone TV» un «National Geographic Channel» katra skatīšanās laika daļa bija 0,4%. Savukārt kanālu «Sony Channel» un 1BM katra skatīšanās laika daļa bija 0,1%.

Savukārt TV skatīšanai ar nobīdi laikā februārī veltīti 6,6%, bet visai pārējai skatīšanai - 26,8% no kopējā TV vērošanas laika.

Viens TV skatītājs pie TV ekrāna februārī pavadīja vidēji četras stundas un 56 minūtes dienā, kas bija par 11 minūtēm mazāk nekā janvārī.

Lineārās TV februāra programmu topa pirmajā vietā bija raidījumi «Es mīlu tevi, Latvija! 3» kanālā TV3, kuru vēroja vidēji 8,8% jeb 169 200 Latvijas iedzīvotāju, kas vecāki par četriem gadiem. Otrajā vietā – «TV3 Laika ziņas (Svētdienā)», kuras vēroja vidēji 8,3% jeb 158 800 Latvijas iedzīvotāju. Topa trešajā vietā ierindojies raidījums «Bez tabu» kanālā TV3, kuru vēroja vidēji 8,1% jeb 155 900 skatītāju. Ceturtā skatītākā programma februārī bija «Supernova 2017. Fināls» kanālā LTV1, kuru vēroja vidēji 7,9% jeb 152 000 Latvijas iedzīvotāju.

Jau vēstīts, ka arī šogad janvārī skatītākais TV kanāls, ņemot vērā lineārās TV skatīšanās laika daļu, bija LTV1, kam veltīti 9,7% no kopējā TV skatīšanās laika.

