Ārvalstu tūristu skaits šogad Latvijā varētu pieaugt 5-10% robežās

Šogad ārvalstu tūristu skaits Latvijā varētu pieaugt 5-10% robežās salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, prognozēja Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas (LVRA) valdes loceklis Jānis Pinnis.

«Ārvalstu tūristu skaits šogad noteikti Latvijā turpinās pieaugt. Domāju, ka vairāk tūristu turpinās braukt arī no tālajiem tirgiem. Tā kā lielākā daļa tūristu Latvijā ir ārvalstu viesi un iekšējais tūrisms veido nelielu īpatsvaru no kopējiem ceļotājiem, mēs lielā mērā esam atkarīgi no ārvalstu tūristiem. Ir visi priekšnoteikumi, lai to skaits turpinātu augt un tas varētu būt 5-10% robežās,» prognozēja Pinnis, piebilstot, ka Latvijas viesnīcām nebūtu problēmu apkalpot šādu tūristu skaitu.

Viņš teica, ka šogad nozarē kopumā prognozējam izaugsme salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu un tūristu skaits varētu augt. To veicina nozares mārketinga aktivitātes. Dažādi pasākumi, kas šogad notiek Rīgā, piemēram, Eiropas koru olimpiāde un Rīgas-Gaujas reģiona kļūšana par Eiropas gastronomijas reģionu, ir papildu stimuls izvēlēties doties uz Latviju starp reģiona valstīm.

Arī pagājušais gads nozarei bija samērā veiksmīgs. Pinnis atgādināja, ka pērn Rīgas viesnīcās un citās tūristu mītnēs apkalpoti par 7% vairāk nekā 2015.gadā. Arī Latvijas tūrisma mītnēs kopumā apkalpoto viesu skaits ir audzis, salīdzinot ar gadu iepriekš, taču nedaudz mazākā mērā nekā galvaspilsētā. Tūristu skaita pieaugumu veicinājušas iepriekšējos gados veiktās mārketinga aktivitātes, sekmējot Rīgas un Latvijas atpazīstamību.

Pinnis pieļāva, ka galvaspilsētas viesnīcas un tūrisma mītnes pērn bijušas nedaudz mazāk noslogotas nekā gadu iepriekš saistībā ar straujāku viesnīcu skaita pieaugumu nekā auga tūristu skaits. Viņš atgādināja, ka pērn Rīgā atvērās vairākas jaunas viesnīcas, tostarp «Pullman Riga Old Town», «Ibis Riga Centre», kā arī «Park Inn by Radisson Residence Riga, Barona» un «Park Inn by Radisson Riga Valdemara».

Jau ziņots, ka saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) informāciju pagājušajā gadā Rīgas viesnīcās un citās tūristu mītnēs apkalpoti 1 248 358 viesi, kas ir par 7% vairāk nekā 2015.gadā. Aizvadītajā gadā Rīgas viesnīcās un citās tūrisma mītnēs visvairāk tūristu reģistrēts no Vācijas - 12,1%, Krievijas - 12%, Igaunijas - 8%, Lietuvas - 7%, Somijas - 6,8%, Lielbritānijas - 6,2%, Norvēģijas - 5,3%, Zviedrijas - 5%, Itālijas - 3,2% un ASV - 3%.

LVRA ir dibināta 1993.gadā un apvieno naktsmītnes un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumus profesionālai sadarbībai.