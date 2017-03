Baltijas valstu atdalīšanās no bijušās PSRS elektroapgādes sistēmas jāvērtē arī no drošības aspektiem

Baltijas valstu atdalīšanās no BRELL elektroapgādes loka, kas Latviju, Lietuvu un Igauniju savieno ar Baltkrieviju un Krieviju, jāvērtē arī no nacionālās drošības aspektiem, šodien Baltijas Asamblejas (BA) divu atbildīgo komiteju rīkotajā seminārā par enerģētikas jautājumiem sacīja NATO Enerģētiskās drošības izcilības centra direktors Gintars Bagdons.

Viņš semināra dalībniekus iepazīstināja ar attiecīgā NATO izcilības centra darbību un mērķiem, uzsverot, ka galvenais uzdevums ir palīdzēt un konsultēt NATO institūcijas, valstis un partnerus saistībā ar enerģētiskās drošības aspektiem.

Taujāts par enerģētiskās drošības stāvokli Baltijā, viņš norādīja, ka 2015.gada beigās NATO Enerģētiskās drošības izcilības centrs pabeidza padziļinātu tā izpēti, koncentrējoties uz gāzes un elektroenerģijas nozari, taču gala ziņojums ir klasificēts.

Reklāma

Pēc viņa teiktā, viens no secinājumiem ir, ka Baltijas valstu atrašanās BRELL elektroapgādes lokā potenciāli veido zināmus enerģētiskās drošības riskus un atdalīšanās no šī loka un sinhronizācija ar Eiropas Savienības elektroapgādes tīklu no šādiem aspektiem arī būtu jāvērtē.

Baltijas valstis ir pieņēmušas politisku lēmumu līdz 2025.gadam atslēgties no BRELL elektroapgādes loka. Tas tiek uzskatīts par vienu no svarīgākajiem enerģētikas projektiem, un izmaksas daļēji varētu segt Eiropas Savienība. Tiek vērtēti divi elektroapgādes tīklu sinhronizācijas varianti - caur Poliju un caur Somiju.

Tas, ka Baltijas valstis ir savienotas ar Baltkrievijas un Krievijas elektrosistēmām, rada šķēršļus, piemēram, pārslodzes pārvaldībā, balansēšanas un diennakts tirgus attīstībā.

Semināru «Reģionālā gāzes tirgus un reģionālā elektroenerģijas tirgus izveide - ekonomiski pamatoti ilgtermiņa risinājumi» rīko BA Ekonomikas, enerģētikas un inovāciju komiteja un Dabas resursu komiteja.

BA ir Latvijas, Igaunijas un Lietuvas parlamentu sadarbības institūcija, kas izveidota 1991.gada 8.novembrī. Asamblejā katru Baltijas valstu parlamentu pārstāv 12-20 deputāti. Asambleja ir koordinējoša un konsultatīva institūcija - tā ir tiesīga nacionālajiem parlamentiem, valdībām un Baltijas Ministru padomei izteikt savu viedokli rezolūciju, lēmumu, deklarāciju un ieteikumu formā un pieprasīt atbildes par to, kā risināti BA dienaskārtības aktuālie pārrobežu jautājumi.

Saistītie raksti