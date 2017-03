«Twino» vadītājs: Savstarpējās kreditēšanas platformu likums stimulēs to attīstību

Likumā paredzēts regulējums un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) uzraudzība pār savstarpējās kreditēšanas platformām dos spēcīgu stimulu to attīstībai, sacīja platformas «Twino» vadītājs Jevgeņijs Kazaņins.

Latvijas kompānijas, kas izsniedz kredītus, tiek regulētas un licencētas attiecīgā jurisdikcijā. Bet pašas platformas regulējums, tas ir, darbības investīciju daļa, līdz šim Latvijas likumos nav paredzēts, viņš skaidroja.

Pagājušajā gadā pēc Finanšu ministrijas iniciatīvas sākās darbs pie atsevišķa likuma, kas regulēs savstarpējās kreditēšanas platformas.

«Mēs no pirmās mūsu darbības dienas lūdzām izstrādāt mums likumu, gājām uz FKTK un Finanšu ministriju. Viņi sacīja - jūs esat tik maziņi, ka mums neinteresē jūs regulēt. Tomēr pusotra gada laikā mēs esam novietojuši Latviju Eiropas kartē. Caur «Twino» tika finansēti kredīti 100 miljonu eiro apmērā. Divu - trīs gadu laikā Latvijā šī nozare var kļūt diezgan liela, bet regulēšana to var vēl vairāk stimulēt,» uzskata Kazaņins.

Kā piemēru viņš min bankas - liela daļa uzticības tām balstās tajā, ka ir regulators - FKTK. Noguldītāji saprot, ka bankas kaut kas pieskata. Regulēšana un FKTK uzraudzība pār savstarpējās kreditēšanas platformām dos spēcīgāku stimulu to attīstībai, domā «Twino» vadītājs.

Sakārtoti likumi un uzraudzība aizsargās ne tikai investorus no ļaunprātīgas platformu rīcības, bet arī pašas platformas no pseidoplatformām, kas veidotas pēc piramīdas principa - tādas bijušas, piemēram, Ķīnā.

«Viens no elementiem jaunajam likumam, kas šobrīd ir apspriešanas stadijā, ir platformas dalība kredītā. Mēs pilnībā nenododam maksātnespējas risku investoram, katrā aizdevumā paliek mūsu kapitāla daļa. Angliski to sauc par «skin in the game» (finansiāla riska uzņemšanās). Tātad arī mēs esam ieinteresēti, lai tas būtu labs kredīts,» saka Kazaņins.

