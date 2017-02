VID pērn piedzinis € 411,88 miljonus nodokļu parādu

Valsts ieņēmumu dienests (VID) pagājušajā gadā piedzinis 411,88 miljonus eiro nodokļu parādu, šodien Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē sacīja VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes direktora vietniece Santa Garanča.

(Pievienota 6.-8.rindkopa.)

Pērn piedzīto parādu summa ir par 10,28 miljoniem eiro jeb 2,56% lielāka nekā 2015.gadā, kad tika piedzīti 401,6 miljoni eiro.

Savukārt 2014.gadā VID izdevās piedzīt 410,67 miljonus eiro nodokļu parādu.

Garanča informēja, ka uz šī gada 1.janvāri kopējais aktīvo parādnieku skaits ir 132 548, bet kopējais aktīvo parādnieku parāds ir 1,033 miljardi eiro.

«Parāda apjoms vismazākajā mērā raksturo VID piedziņas darbu. Vairāk tas raksturo kopējo ekonomikas un nodokļu maksātāju fiskālo situāciju. Tiesa pērn pirmo reizi parādam bija lejupejoša līkne,» piebilda Garanča.

Viņa skaidroja, ka no kopējā aktīvo parādnieku skaita 15 568 jeb 12% ir apturēta saimnieciskā darbība. Šo parādnieku parāds ir 367,04 miljoni eiro jeb 36% no kopējā aktīvo parādnieku parāda apjoma. Vēl 10% jeb 13 218 aktīvie parādnieki ir izslēgti no PVN maksātāju reģistra. Šo parādnieku parāds ir 241,27 miljoni eiro jeb 23%.

432 no aktīvajiem parādniekiem jeb 0,3% nav valdes un šo parādnieku parāds bija 2,85 miljoni eiro jeb 0,3% no kopējā parāda. Vēl 1% jeb 755 parādnieki ietilpst riska personu un adrešu kategorijā, šo parādnieku parāds ir 5,1 miljons eiro jeb 1%.

«Aktīvs parādnieks nenozīmē, ka no šī parādnieka parādu ir iespējams piedzīt. Aktīvs nozīmē to, ka juridiski šis uzņēmums nav likvidēts, lai gan tam jau sen nav nekādas mantas un tas realitātē nedarbojas,» skaidroja Garanča.

LETA jau ziņoja, ka Latvijā šogad janvāra sākumā kopējie nodokļu parādi, ieskaitot aktuālos, apturētos parādus un atmaksas termiņa pagarinājumus, bija 1,36 miljardi eiro, kas ir par 0,07% mazāk nekā mēnesi iepriekš.

Tostarp 875,45 miljonu eiro parāds bija valsts pamatbudžetam, kas ir kritums par 1,5% salīdzinājumā ar decembra sākumu, 326,05 miljoni eiro - pašvaldību budžetiem, kas ir par 2,2% vairāk, bet sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi bija 158,69 miljonu eiro apmērā, kas ir par 2,2% mazāk.

Atbilstoši VID datiem aktuālie parādi, kuriem tiek aprēķināta nokavējuma nauda, šogad 1.janvārī bija 71,29% no kopējās parādu summas jeb 969,73 miljoni eiro.

Tāpat VID dati liecina, ka par nepiedzenamiem 2017.gada 1.janvārī bija atzīti parādi 9,5 miljonu eiro apmērā - šie parādi izveidojušies likvidējamiem uzņēmumiem līdz likvidācijas procedūras pabeigšanai.

Par piedzenamiem šogad janvāra sākumā bija atzīti parādi 960,23 miljonu eiro apmērā, tostarp par reāli piedzenamiem atzīti parādi 152,6 miljonu eiro apmērā, bet par reāli nepiedzenamiem - 807,63 miljonu eiro apmērā.