Aptauja: Maz iedzīvotāju reģionos zina par pensijas 2.līmenim novirzīto algas apmēru

Iedzīvotāji Latvijas reģionos ir vāji informēti par to, cik procenti no viņu bruto algas tiek novirzīti pensiju 2.līmenim, liecina pēc «DNB bankas» pasūtījuma veikta aptauja.

Aptaujā reģionu iedzīvotājiem tika prasīts, vai tie zina, cik procenti no izvaicātā bruto algas tiek novirzīti pensiju 2.līmenim. Iespējamie atbilžu varianti bija: 3%, 6%, 9% un «nezinu».

Aptauja atklāj, ka vislabāk par pensijas 2.līmenim novirzīto summu ir informēti vidzemnieki, kur pareizu atbildi sniedza 10%. Pierīgā pareizi atbildēja 8%, Zemgalē - 6%, Latgalē - 6%, Kurzeme - 1%. Rīgā iedzīvotāji aptaujāti netika.

Kopš 2016.gada marta no bruto algas pensiju 2.līmenim ik mēnesi tiek novirzīti 6%, kas gada laikā veido aptuveni vienas mēneša algas apmēru.

Latvijas iedzīvotājiem ir iespēja sekot līdzi sava izvēlētā pensijas 2.līmeņa plāna rezultātiem portālā «manapensija.lv» un savam personīgajam pensijas uzkrājumam vietnē «Latvija.lv». Tomēr aptaujā apkopotie dati liecina, ka ievērojama daļa šīs iespējas neizmanto. Jautāti par abu vietņu izmantošanu, visbiežāk atbildi «nekad» snieguši Latgales iedzīvotāji (51% nav izmantojis portāla «Latvija.lv» sniegtās iespējas, bet 60% - «manapensija.lv»). Tajā pašā laikā Latgales iedzīvotāji līdzās Pierīgas iedzīvotājiem ir arī starp tiem, kuri 2.pensijas līmeņa rezultātiem seko biežāk nekā reizi gadā. Tiesa - tikai 4% abos gadījumos.

Lielākā daļa reģionos aptaujāto nekad nav izmantojuši iespēju apzināti mainīt savu pensijas 2.līmeņa pārvaldītāju. To nekad nav darījuši puse vidzemnieku, 45% kurzemnieku un tāds pats pārsvars zemgaliešu, bet nedaudz retāk - Pierīgā mītošie (39%) un latgalieši (38%). Atbildi, ka par šādu iespēju nekad nav pat dzirdējuši, visbiežāk sniedza Latgales iedzīvotāji (17%), bet visretāk - vidzemnieki (6%). Vairākas reizes 2.līmeņa pārvaldītāju mainījuši 13% Zemgales iedzīvotāju, bet visretāk - vidzemnieki (2%).

Vaicāti, kā no finanšu aspekta iedomājas savas vecumdienas, aptaujātie visbiežāk pauduši vēlmi būt finansiāli nodrošināti tādā mērā, lai varētu atļauties ceļot un īstenot savus hobijus. Nereti izteikta arī pieticīgāka vēlme - galvenais, lai pietiek pamatvajadzību apmierināšanai. Šo atbildi sniedzis katrs piektais vidzemnieks un katrs sestais respondents no Latgales, aptuveni katrs desmitais no Kurzemes un Zemgales.

Aptauja tika veikta 2016.gadā, un tajā piedalījās 505 respondenti Latvijas reģionos.

