«Olympic Entertainment Group» peļņa pērn pieaugusi par 14%

Igaunijas azartspēļu uzņēmuma «Olympic Entertainment Group» (OEG) ieņēmumi pērn salīdzinājumā ar 2015.gadu palielinājušies par 15,8%, sasniedzot 205,1 miljonu eiro, savukārt uzņēmuma peļņa šajā laika posmā pieaugusi par 14% līdz 29,3 miljoniem eiro, liecina uzņēmuma sniegtā informācija Tallinas biržai.

Kopējie grupas ieņēmumi no azartspēlēm pirms azartspēļu nodokļa nomaksas veidoja 92,4% jeb 189,5 miljonus eiro no kopējiem ieņēmumiem. 2015.gadā šie ieņēmumi veidoja 94,2% no grupas kopējiem ieņēmumiem.

Uzņēmuma EBITDA (peļņa pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas) gada laikā sasniedza 53,8 miljonus eiro, kas bija par 39,5 miljoniem eiro jeb 36,2% vairāk nekā 2015.gadā, savukārt operacionālā peļņa sasniedza 34,6 miljonus eiro, kas ir par 3,2 miljoniem eiro jeb 10,2% vairāk nekā iepriekšējā gadā.

Latvijā OEG pērn guva 32% no visiem ieņēmumiem, to kopējai summai sasniedzot 66,2 miljonus eiro, kas ir par 18,2% vairāk nekā 2015.gadā. Azartspēļu ieņēmumi pieauga par 17,7% un pērn bija 60,6%. EBITDA šajā tirgū pieauga par 5,9%, sasniedzot 27,8 miljonus eiro, bet operacionālā peļņa bija 24,1 miljons eiro, kas ir par 3,7% vairāk nekā 2015.gadā. Decembra beigās Latvijā OEG bija 54 kazino (2015.gada beigās - 57 kazino) ar 1475 spēļu automātiem un astoņiem elektroniskiem ruletes automātiem, 24 spēļu galdiem un deviņiem pokera turnīru galdiem. 31.decembrī OEG Latvijā strādāja 915 cilvēku.

22% ieņēmumu OEG guva Igaunijas tirgū, kur pērn ieņēmumi pieauga par 27,6%, sasniedzot 45,4 miljonus eiro, bet azartspēļu ieņēmumi vien gada izteiksmē palielinājās par 16,5% - līdz 39,2 miljoniem eiro. Ieņēmumu pieaugums šajā tirgū daļēji saistāms ar viesnīcas pārdošanu. EBITDA pērn Igaunijas tirgū bija 23,1 miljons eiro, bet operacionālā peļņa bija 19,7 miljoni eiro, kas ir attiecīgi par 285,3% un 382,5% vairāk nekā 2015.gadā. Arī EBITDA un operacionālās peļņas pieaugums saistāms ar 17,8 miljonu eiro vērto viesnīcas pārdošanas darījumu. Pagājušā gada laikā Igaunijā OEG kazino skaits palielinājies par četriem un gada nogalē tādu bija 24 ar 990 spēļu automātiem, 36 elektroniskiem ruletes termināļiem, 24 spēļu galdiem un 22 pokera turnīru galdiem, kazino strādājot 715 cilvēkiem.

Lietuvā OEG ieņēmumi pērn sasniedza 25,3 miljonus eiro, kas ir par 14,8% vairāk nekā 2015.gadā, veidojot 12% no grupas kopējiem ieņēmumiem. Azartspēļu ieņēmumi vien pieauga par 15,5%, sasniedzot 24,4 miljonus eiro. EBITDA Lietuvā pērn bija 2,3 miljoni eiro, bet operacionālā peļņa - 0,7 miljoni eiro, kas ir attiecīgi par 30,3% un 65,6% mazāk nekā 2015.gadā. OEG pagājušā gada nogalē Lietuvā bija 18 kazino (par vienu mazāk nekā 2015.gadā) ar 543 spēļu automātiem, astoņiem elektroniskiem ruletes termināļiem, 59 spēļu galdiem, diviem pokera turnīru galdiem un 31 likmju pieņemšanas biroju. Lietuvā pagājušā gada nogalē OEG bija 750 darbinieku.

13% ieņēmumu grupa pērn guva Itālijas tirgū, kur tie sasniedza 26,8 miljonus eiro, kas ir par 21,6% vairāk nekā 2015.gadā. Azartspēļu ieņēmumi bija 26,6 miljoni eiro, kas ir par 21,7% vairāk nekā iepriekšējā gadā. EBITDA šajā tirgū pieauga par 58,7% un bija viens miljons eiro, bet operacionālā peļņa, kas bija 0,6 miljoni eiro, pieauga par 215%. Itālijā OEG pagājušā gada nogalē bija 15 spēļu automātu kazino (par trim vairāk salīdzinājumā ar 2015.gadu) ar 539 spēļu automātiem, kuros strādāja 88 cilvēki.

Slovākijā, kur grupa guva 8% ieņēmumu, to summa bija 16,5% jeb par 1,2% vairāk nekā 2015.gadā. Azartspēļu ieņēmumi pieauga par 1,4% - līdz 14,7 miljoniem eiro. EBITDA šajā tirgū bija par 27,4% lielāka, sasniedzot 1,1 miljonus eiro. Grupa Itālijā strādāja ar 0,04 miljonu eiro operacionālo peļņu pretstatā 0,09 miljonu eiro zaudējumiem 2013.gadā. Slovākijā gada laikā kazino skaits palielinājies par vienu un 2016.gada nogalē šajā valstī bija astoņi OEG kazino ar 291 spēļu automātu, 36 elektroniskajiem ruletes termināļiem, 44 spēļu galdiem un 21 pokera turnīru galdu. Slovākijā grupas darbinieku skaits gada nogalē bija 324.

Maltā OEG ieņēmumi pērn bija 11,2 miljoni eiro, kas ir par 10,9 miljoniem eiro jeb 3738,3% vairāk nekā 2015.gadā. Azartspēļu ieņēmumi kāpuši par 3752%, sasniedzot 11 miljonus eiro. Zaudējumi pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas šajā tirgū pērn bija 0,1 miljons eiro, bet operacionālie zaudējumi - 1,2 miljoni eiro. Maltā pērn joprojām bija viens OEG kazino ar 285 spēļu automātiem, 18 elektroniskiem ruletes termināļiem, 19 spēļu galdiem un desmit pokera turnīru galdiem, bet Maltā strādāja 209 cilvēki.

Pagājušā gada laikā OEG darbību pārtrauca gan Polijas, gan Baltkrievijas tirgū.

Polijā grupas ieņēmumi bija 13,6 miljoni eiro, kas ir 43,6% mazāk nekā 2015.gadā, bet azartspēļu ieņēmumi saruka par 43,8% - līdz 13,3 miljoniem eiro. EBITDA šajā tirgū pērn bija 0,03 miljoni eiro, kas ir par 99,2% mazāk nekā 2015.gadā, bet operacionālie zaudējumi bija 7,8 miljoni eiro. OEG galvenais kazino Polijā tika slēgts 23.septembrī, jo nesaņēma licenci darbībai konkrētajā vietā. 31.decembrī grupā Polijā strādāja 23 cilvēki, jo OEG joprojām interesē iespējas turpināt darbu šajā tirgū.

Baltkrievijas tirgū, kuru grupa atstāja neefektīvās darbības dēļ, kas saistāma ar makroekonomikas situāciju un vājajām iespējām palielināt rentabilitāti, OEG ieņēmumi pērn bija 0,2 miljoni eiro, kas ir par 76,7% mazāk nekā 2015.gadā. Zaudējumi pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas šajā tirgū pērn bija 1,5 miljoni eiro, bet operacionālie zaudējumi sasniedza 1,5 miljonus eiro. EBITDA un operacionālie zaudējumi ietver 1,3 miljonu eiro zaudējumus, kas saistāmi ar valūtas maiņu.

Uzņēmuma akcijas kotē Tallinas biržas oficiālajā sarakstā.