No marta pieaugs braukšanas maksa piecos «Rīgas taksometru parka» maršrutos

Foto: LETA

Turpinot vietējās nozīmes maršrutu autobusu tarifu vienādošanu, no 1.marta piecos AS «Rīgas taksometra parks» apkalpotajos maršrutos pieaugs braukšanas maksa robežās no 0,05 līdz 0,15 eiro, pavēstīja Autotransporta direkcijā (ATD).