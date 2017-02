Latvijas uzņēmēji arvien vairāk ir spiesti domāt par trešo valstu darbaspēka piesaisti, šorīt intervijā Latvijas Radio atzina Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) direktore Evita Simsone.

Viņa, atsaucoties uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem, informēja, ka pērn Latvijas uzņēmēji nodarbināja 1161 trešo valstu pilsoni.

Galvenās nozares, kurās tiek piesaistīts darbaspēks no ārvalstīm ir transporta, informācijas tehnoloģiju un būvniecības nozarēs. No profesijām tie ir programmētāji, kravas šoferi un pavāri. Simsone gan atzīmēja, ka kravas šoferi no trešajām valstīm lielākoties strādā ārpus Latvijas teritorijas.

NVA vadītāja atzina, ka masveida darbaspēka piesaistīšana no trešajām valstīm gan nenotiek. Arī NVA strādā ar Latvijas bezdarbniekiem, lai pēc iespējas individuālāk palīdzētu tiem atrast darbu.

Jau vēstīts, ka janvārī reģistrētā bezdarba līmenis Latvijā bija 8,5%. Janvāra sākumā NVA uzskaitē bija 78 357 reģistrētie bezdarbnieki, bet janvāra beigās - 80 016. Reģistrēto bezdarbnieku skaits mēneša laikā palielinājies par 1659 cilvēkiem.

