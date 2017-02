Roķe: Latvijas Radio valde spēs turpināt darbu arī pēc Pauliņa atkāpšanās no amata

Latvijas Radio (LR) valde spēs turpināt darbu arī pēc LR valdes priekšsēdētāja Alda Pauliņa atkāpšanās no amata, sacīja LR valdes locekle Sigita Roķe.

«LR nav palicis bez valdes un paraksta tiesīgām personām. Šobrīd tā ir palikušo valdes locekļu atbildība LR darbību turpināt un radīt apstākļus, lai darbinieki var mierīgi strādāt un pildīt savus amata pienākumus. Valdes priekšsēdētāja nomaiņa nekādā veidā neietekmē LR spējas nodrošināt saturu, veidot programmas un pildīt sabiedrisko pasūtījumu,» sacīja Roķe, piebilstot, ka LR valdes darbs turpināsies arī pēc valdes priekšsēdētāja atkāpšanās no amata. Viņa atzina, ka Pauliņa lēmums atkāpties no amata bija negaidīts, jo viņš to iepriekš neizrunāja ar LR valdi.

Roķe uzskata, ka Pauliņa pārmetumi NEPLP ir nepamatoti, norādot, ka nesaskaņas vajadzēja atrisināt LR valdei un pirmkārt pašam Pauliņam kā valdes priekšsēdētājam. «Viņam vajadzēja nākt klajā ar vienotu valdes skatījumu, mūsu prioritātēm, katra perioda konkrētajiem uzdevumiem un panākt spēju vienoties, izdiskutēt nospraustos mērķus un panākt, ka strādājam visi kopā. Tā kā šajā ziņā viņš nonāk pretrunā pats ar sevi, no vienas puses pārmetot NEPLP pārlieku lielu iesaisti, bet no otras puses nerisinot situāciju pats,» teica LR valdes locekle. Arī Pauliņa pārmetumi NEPLP par tās piejaukšanos LR darbā neesot pamatoti, jo iir loģiski, ka NEPLP jaunajai padomei bija nepieciešams iepazīties ar situāciju LR.

Reklāma

LR valdes locekle uzskata, ka arī Pauliņa pārmetumi viņai kā LR valdes loceklei programmu attīstības jautājumos ir nevietā. «Acīmredzot, ir tāda tipa cilvēki, kuri nespējā tikt galā paši ar savu darbu meklē vainīgos visur citur - gan NEPLP, gan manā personā. Katrā ziņā, par manu darbu liecina tas, ka LR saturs ir nodrošināts ļoti labā kvalitātē un ļoti daudzveidīgs. Sabiedriskais pasūtījums tiek izpildīts pilnībā,» sacīja Roķe. Viņa piebilda, ka LR valde plānotajā termiņā līdz 1.martam, sagatavos NEPLP atbildes uz jautājumiem par LR darbību.

Roķe pauda pārliecību, ka jaunais LR valdes priekšsēdētājs būtu jāmeklē atklātā, caurspīdīgā konkursā, tādējādi izvēloties labāko un kompetentāko cilvēku, kas var strādāt šajā amatā.

LETA jau ziņoja, ka Pauliņš šodien LR vadības sapulcē paziņoja par lēmumu atkāpties no amata. Pauliņš amatu atstās 9.martā.

Pauliņš aģentūrai LETA kā galvenos atkāpšanos no amata cēloņus minējis pārlieku lielu NEPLP iejaukšanos LR darbā, kā arī padomes kompetences trūkumu un nesaskaņas LR valdē.

Āboliņš aģentūrai LETA iepriekš pieļāva, ka Pauliņš no amata atkāpies saistībā ar nespēju strādāt tik intensīvi un kvalitatīvi, kā NEPLP to prasa.

Pauliņš LR vadīja kopš 2015.gada janvāra, kad darbu sāka jaunais Latvijas Radio valdes sastāvs - Pauliņš, valdes locekle programmas attīstības jautājumos Sigita Roķe un valdes loceklis nodrošinājuma jautājumos Uldis Lavrinovičs. Pauliņš valdes priekšsēdētāja amatā nomainīja Jāni Siksni. Toreizējā NEPLP locekle Aija Cālīte-Dulevska skaidroja, ka padomei ir bijuši konflikti sadarbībā ar Siksni, kas bijuši saistīti ar pārvaldības un finanšu necaurskatāmību Latvijas Radio vadībā.

Kā ziņots, gada sākumā LR darbinieki paziņoja, ka apsver iespēju rīkot protestus saistībā ar zemo atalgojumu un valdes darbu, ja neizdosies sarunu ceļā panākt vienošanos par darbiniekiem labvēlīgu risinājumu. LR arodbiedrības valdes priekšsēdētāja aģentūrai LETA iepriekš sacīja, ka LR darbinieki vēlas panākt, lai LR budžets turpmākajiem palielinātos un pildītos valdes solījumi daļu finansēm atvēlēt darbinieku algu paaugstināšanai.

Februāra vidū NEPLP loceklis Ivars Āboliņš norādīja, ka situācija LR darba kolektīvā esot normalizējusies, jo atrisināts neatliekamākais jautājums saistībā ar finanšu resursu pārdali, kas darbiniekiem raisīja bažas. «Šobrīd ir nodzēsts «ugunsgrēks» un atrisināts degošākais jautājums, kas satrauca LR darbiniekus - par 175 000 eiro pārdali. Lēmums par šo līdzekļu pārdali ir atcelts, [LR valdes priekšsēdētājs Alda] Pauliņa kungs mums to apliecināja,» iepriekš teica Āboliņš, paužot viedokli, ka patlaban situācija LR darba kolektīvā ir normalizējusies. Jautāts, kādā nolūkā bija plānots pārdalīt 175 000 eiro, Āboliņš aicināja šo jautājumu uzdot LR valdei.

NEPLP uzdeva LR valdei līdz šā gada 1.martam iesniegt informāciju par LR pamatalgu un piemaksu sistēmu, atsevišķi izdalot katru LR programmu un struktūrvienības. Tāpat līdz 1.martam LR jāiesniedz informācija par izmaiņām 2017.gada sabiedriskā pasūtījuma budžeta sadaļā un grozījumi sabiedriskā pasūtījuma plānā, ja tādi ir plānoti. Savukārt līdz 1.aprīlim LR valdei uzdots iesniegt NEPLP darbinieku darba noslodzes auditu visās LR struktūrvienībās. Tādējādi plānots izvērtēt katra LR valdes locekļa darbu.

Āboliņš atzina, ka NEPLP radies priekšstats, ka LR valde nav vienota komanda.

Saistītie raksti