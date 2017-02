Darba devēji iepazīstinās ar priekšlikumiem izmaiņām nodokļu politikā

Darba devēji rīt Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sēdē oficiāli iepazīstinās ar topošo vidēja termiņa nodokļu politikas stratēģiju, kas vērsta uz ekonomikas izaugsmi un iedzīvotāju labklājības celšanu, informēja Latvijas Darba devēju konfederācijā (LDDK).

Tajā atgādināja, ka LDDK sadarbībā ar sociālajiem un sadarbības partneriem, kā arī Finanšu ministriju aktīvi ir strādājusi pie priekšlikumiem nodokļu sistēmas uzlabošanā.

«Mūsu kopīgā vīzija ir izveidot tādu nodokļu politiku, kas palīdzētu veicināt uzņēmējdarbību un līdz ar to vidējais labklājības līmenis pietuvotos Eiropas Savienības (ES) vidējam līmenim. Nodokļu politika, kas ir viens no valsts izaugsmes priekšnoteikumiem, var kalpot par pamatu ekonomikas attīstībai, jo izveidojot to konkurētspējīgu reģionā, iespējams piesaistīt investīcijas un palielināt eksporta apjomu,» uzsvēra LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone.

Viņa arī norādīja, ka valdības, sociālo un sadarbības partneru sagatavotie priekšlikumi vērtējami kompleksi un atsevišķu piedāvājumu, vai nodokļu izraušana no konteksta nedos nepieciešamo rezultātu. Turklāt viens no svarīgākajiem principiem ir stabilitāte un prognozējamība.

Darba devēju ieskatā ir svarīgi samazināt darbaspēka nodokļus, sekmēt investīcijas uzņēmumos, kā arī turpināt diskusijas par reinvestētās peļņas neaplikšanu ar nodokļiem. Tāpat ir būtiski domāt par to, kā panākt nodokļu nomaksas sasaisti ar valsts sniegtajiem pakalpojumiem. Viens no darba devēju priekšlikumiem ir obligātās veselības apdrošināšanas komponentes iekļaušana esošajā sociālās apdrošināšanas nodokļa likmē.

LDDK informēja, ka topošās nodokļu politikas stratēģiskais mērķis ir palielināt tādu uzņēmumu skaitu un apgrozījumu, kas fokusējas uz eksportu, augstu produktivitāti un spēj nodrošināt vidējo atalgojuma līmeni virs 1000 eiro mēnesī pēc nodokļu nomaksas. Kopumā tas palīdzēs celt nodokļu ieņēmumus, jo būs vairāk nodokļu maksātāju, esošie uzņēmumi palielinās pelnītspēju un biznesa apjomu un pieaugs godīgo nodokļu maksātāju motivāciju.

NTSP sēde notiks rīt plkst.10.30 Ministru kabinetā. Pēc sēdes MK ēkas 309. telpā plānota Ministru prezidenta Māra Kučinska, finanšu ministres Danas Reiznieces-Ozolas, LDDK prezidenta Vitālija Gavrilova un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība priekšsēdētāja Egila Baldzēna kopīgā preses konference.

