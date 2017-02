Iedzīvotāji bieži nespēj samaksāt pieaugošo NĪN

Iedzīvotāju spēja samaksāt arvien pieaugošo nekustamā īpašuma nodokli (NĪN) bieži nav savietojama ar pašvaldību vēlmēm iekasēt pēc iespējas vairāk, svētdien vēstīja Latvijas Televīzijas raidījums «Panorāma».

Šādi gadījumi vērojami, piemēram Carnikavā. Georgs, kurš ir dārza māju kooperatīva «Kāpas» vadītājs norāda, ka NĪN dovu gadu laikā daudziem pieaudzis spetiņas reizes. Viņam pašam nācies piedeklarēties Carnikavā un zaudēt rīdzinieka labumus, piemēram, bērna vietu Rīgas bernudārzā. Carnikavas dome bija pieņēmusi lēmumu - visiem īpašniekiem, kas nav deklarējušies, jāmaksā krietni lielāks NĪN.

Georga kaimiņiene Olga lielā nodokļa dēļ bija spiesta pārdot vasarnīcu. «Pienāca nodoklis gan dzīvoklim gandrīz 300, gan vasarnīcai 509 eiro,» stāsta sieviete. Pirms desmit gadiem Olga kopā ar vīru un mammu vasarnīcu iegādājās vecumdienām, bet pēc abu tuvinieku nāves nebija ko tajā deklarēt. Tāpēc īpašumu nācās pārdot.

Reklāma

Carnikavas novada dome lēmumu par nodokļa palielināšanu nedeklarētajiem iedzīvotājiem pamato ar solidaritāti. Iedzīvotāju ienākuma nodokli nedeklarētie maksā citām pašvaldībām, taču arī viņiem solidāri jāpiedalās infrastruktūras uzturēšanā.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards (NA) norāda uz pašvaldību atbildību un spēju pielāgot nodokļa likmi, ietekmēt, cik lielu summu pašvaldība pieprasa maksāt iedzīvotājiem. Pēdējā laika tendence esot izspiest no iedzīvotājiem maksimumu, piemērojot lielāko atļauto likmi. Kā vienu no galvenajām problēmām ministrs uzsver to, ka pašlaik iedzīvotāji nevar paļauties uz prognozējamu nodokļa apjomu.

Raidījuma veidotāji norāda, ka, lai gan portālā «manabalss.lv» veiksmīgi tika savākti vairāk nekā 12 tūkstoši parakstu ar pieprasījumu atcelt NĪN vienīgajam īpašumam, Finanšu ministrija ar savu risinājumu joprojām nav nākusi klajā. Līdz šim notikušas jau vairākas darba grupas un izskatīti pvairāk nekā desmit modeļi, taču neviens nav atzīts par pietiekami labu. Šogad kadastrālās vērtības tika iesaldētas, bet jau no nākamā gada plānots būtisks pieaugums, atsevišķām īpašuma grupām pat 62 procentu apmērā.

Saistītie raksti