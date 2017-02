Pērn Liepājā par 23% pieaudzis apkalpoto ārvalstu tūristu skaits

2016.gadā Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroju (LRTIB) apmeklējuši 19 789 tūristi, kas ir par 15,75% vairāk kā 2015.gadā. Savukārt birojā apkalpoto ārvalstu tūristu skaits pērn pieaudzis par 23,44%, aģentūru LETA informēja biroja mārketinga speciāliste Sintija Pusaudze.

Latvijas ceļotāju skaits pieaudzis par 18,47%, savukārt birojā apkalpoto liepājnieku skaits - par 4,17%.

Tūristu klātbūtne pilsētā, kā ierasts, visvairāk bijusi jūtama jūnijā, jūlijā un augustā, bet pieaugoša tendence tūristu skaitā parādījusies arī pārējo deviņos gada mēnešos, norādīja Pusaudze.

Ja iepriekšējos gados vislielākais tūristu skaits Liepājā reģistrēts jūlijā, tad pērn šī tendence nedaudz mainījusies. Pagājušajā gadā visvairāk apmeklētāju birojā bijis augustā, kad no kopumā 4021 apmeklētāja 73% bijuši ārzemju tūristi, bet 27% - viesi no citām Latvijas pilsētām un novadiem. 2016.gadā visbiežāk LRTIB pēc informācijas iegriezušies tūristi no Lietuvas (37% no kopējā ārzemju tūristu skaita), Vācijas (17%) un Krievijas (7%). Pērn Lietuvas tūristu skaits pieaudzis par 21% salīdzinājumā ar 2015.gadu. Tūristu skaits no Krievijas pieaudzis par gandrīz 30%, bet vācu tūristu skaits - par 15%. Salīdzinoši daudz tūristu Liepājā viesojušies no Francijas, Polijas, Igaunijas, Baltkrievijas, Nīderlandes, Somijas un Lielbritānijas.

Liepājā 2016.gadā par 8,97% pieaudzis tūristiem piedāvāto gultasvietu skaits, savukārt nakšņojušo viesu skaits ir palielinājies par 28,38%. Ceļotāji no Latvijas Liepājā pavada vidēji 1,43 dienu, kas skaidrojams ar to, ka mūsu valsts iedzīvotāji visbiežāk Liepājā ierodas, lai apmeklētu kultūras pasākumus vai pavadītu nedēļas nogali. Savukārt ārzemju tūristi Liepājā viesojas vidēji 2,83 dienas. Nakšņotāji no Latvijas veido 69% no kopējā nakšņotāju skaita.

