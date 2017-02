No paroles līdz mobilajai aplikācijai

Eiropas Savienības regula nosaka stingrākus drošības pasākumus autorizācijai internetbankā gan datorā, gan mobilajās ierīcēs. Tādēļ no1. aprīļa kodu kartiņu lietošana kļūs sarežģītāka - lielākiem maksājumiem, papildus ierastajam kodam, vajadzēs ievadīt uz klienta telefonu nosūtīto ciparu kombināciju.

Banka Citadele, sekojot līdzi pieaugošajai tehnoloģiju nozīmei cilvēku ikdienā, irieviesusi mobilo autorizācijas rīku MobileScan, ko izmanto jau daudzi tūkstoši bankas klientu.

MobileScan ir iebūvēta autorizācijas ierīce bankas aplikācijā, ar kuras palīdzību caur konkrētā klienta telefonu vai planšetdatoru var pieslēgties viņainternetbankai, apstiprināt maksājumus. Tāpat ar MobileScan var pieslēgties dažādiem e-pakalpojumiem, piemēram - latvija.lv. Šis autorizācijas rīks pārstāv 4. paaudzes drošības līmeņa iekārtas, kas šobrīd ir augstākais standarts.Katrai internetbankas pieslēguma sesijai MobileScan izveido unikālu pieslēguma kodu līdzīgi, kā to dara kodu kalkulators un tomēr - atšķirīgi, jo to var izmantot tikai no iepriekš bankā reģistrētas mobilās ierīces.

Infografikā Banka Citadele piedāvā ieskatu banku autorizācijas rīku evolūcijā un to drošības līmeņu attīstībā.

