Pārtikas izstādē Dubaijā «Gulfood 2017» piedalās 24 Latvijas uzņēmumi

Pēdējo četru gadu laikā, kopš Latvija atsāka piedalīšanos Dubaijas pārtikas un dzērienu izstādē «Gulfood», dalībnieku skaits Latvijas kopstendā ir četrkāršojies - no sešiem līdz 24 uzņēmumiem, informēja izstādes rīkotāji.

Šogad «Gulfood» izstādē jaunas eksporta iespējas meklēs Latvijas uzņēmumi, kas ražo piena, gaļas, olu. graudu un zivju produkciju, saldumus, kafiju, dzeramo ūdeni, bērnu pārtikas produktus, dzērienus.

Latviju izstādes stendā vairāk nekā 200 kvadrātmetru platībā šogad pārstāv SIA «Kārumu fabrika», SIA «Felici» (zīmols «Musli Graci»), AS «Dobeles dzirnavnieks», SIA «Lat Eko Food» (zīmols «Rūdolfs»), SIA «Markol» (zīmols «Zaķumuižas ūdens»), SIA «Rāmkalni Nordeco», SIA «Pērnes L» (zīmols «Long Chips»), AS «Tukuma piens» (zīmols «Baltais»), AS «Jaunpils pienotava», «Ilgezeem» (zīmols «Iļģuciema kvass»), SIA «Gaļas pārstrādes uzņēmums Nākotne», AS «Smiltenes piens», SIA «Cido grupa», SIA «Apsara», SIA «CCF Baltija», SIA «Limbažu siers», SIA «Rocket Bean Roastery», SIA «Cēsu gaļas kombināts», SIA «BioMeat», SIA «Balticovo», SIA «Gamma», SIA «Karavela» (zīmols «Kaija»), AS «Brīvais vilnis», kā arī biedrība «Latvijas Zivrūpnieku savienība».

Izstāde tiks atklāta svētdien, 26.februārī, Dubaijas izstāžu centrā «Dubai World Trade Centre» un ilgs līdz 2.martam. Plānots, ka Latvijas stendus šajās dienās apmeklēs arī Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis un Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs (ZZS), kā arī amatpersonas no AAE.

Latvijas uzņēmēju piedalīšanos kopstendā organizē Agroresursu un ekonomikas institūts, ar līdzfinansējumu atbalsta Zemkopības ministrija, īstenojot programmu par atbalstu tirgus veicināšanai, lai palielinātu un dažādotu Latvijas lauksaimniecības un pārtikas preču eksportu.

«Gulfood» ir viena no pasaules vērienīgākajām pārtikas ražotāju izstādēm. «Gulfood» 2017.gadā pārtikas uzņēmējiem durvis vērs 22.reizi. Šeit piecu dienu garumā tiksies pārtikas ražotāji no 120 pasaules valstīm, produkciju eksponēs 5000 dalībnieku astoņos pārtikas sektoros, kopā aizņemot 120 000 kvadrātmetru platību.