«Rīgas satiksmes» provizoriskie zaudējumi pērn € 18 000; apgrozījums samazinās par 0,3%

Rīgas sabiedriskā transporta uzņēmums SIA «Rīgas satiksme» pagājušajā gadā, pēc provizoriskiem datiem, strādāja ar 154,067 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 0,3% mazāk nekā 2015.gadā, savukārt kompānijas zaudējumi samazinājās vairakkārt un bija 18 014 eiro, liecina kompānijas publiskotā informācija.

Uzņēmuma finanšu pārskatā teikts, ka «Rīgas satiksmes» ieņēmumi no sabiedriskā transporta pakalpojumiem 2016.gadā salīdzinājumā ar 2015.gadu ir samazinājušies par diviem miljoniem eiro. Ieņēmumu samazinājums no sabiedriskā transporta pakalpojumiem galvenokārt saistīts ar laika (stundas) biļešu ieviešanu no 2016.gada 1.jūlija.

Savukārt «Rīgas satiksmes» ieņēmumi no autostāvvietu pakalpojumiem 2016.gadā, salīdzinot ar 2015.gadu, palielinājušies par 1,2 miljoniem eiro.

2016.gadā «Rīgas satiksmes» ekspluatācijas izmaksas (pārdotās produkcijas ražošanas, pārdošanas un administrācijas izmaksas) veidoja 153,9 miljonus eiro, kas ir par astoņiem miljoniem eiro vairāk nekā 2015.gadā.

Vienlaikus «Rīgas satiksmes» saistības pērn palielinājušās par septiņiem miljoniem eiro - līdz 241,98 miljoniem eiro, bet to īpatsvars kopējos kompānijas aktīvos 2016.gada beigās bija 68,3% (2015.gada beigās - 67,6%).

Tāpat «Rīgas satiksmes» vadība atzīmē, ka 2016.gadā bez maksas pārvadāto pasažieru īpatsvars veidoja 48% no kopējā pārvadāto pasažieru skaita, kas ir tāpat kā 2015.gadā. Kopumā «Rīgas satiksme» pērn sabiedriskajos transportlīdzekļos pārvadāja 143,396 miljonus pasažieru, kas ir par 2,3% mazāk nekā 2015.gadā.

2016.gada beigās «Rīgas satiksme» apkalpoja 5316 maksas autostāvvietas, kas ir par 4,6% jeb 236 autostāvvietām vairāk nekā 2016.gada sākumā. Kopējais maksas autostāvvietu lietotāju skaits 2016.gadā, salīdzinot ar 2015.gadu, pieaudzis par 8,6% jeb 378 100 lietotāju.

2015.gadā «Rīgas satiksme» strādāja ar 154,503 miljonu eiro apgrozījumu un 203 970 eiro zaudējumiem.

«Rīgas satiksme» nodrošina pasažieru pārvadājumus ar autobusiem, tramvajiem un trolejbusiem Rīgā, kā arī apsaimnieko autostāvvietas pilsētas ielu malās. Uzņēmuma vienīgais īpašnieks ir Rīgas dome.

