Privatizācijas aģentūra: Joprojām neizmantoti 2,5 miljoni sertifikātu

Kopš 1994.gada Latvijas iedzīvotājiem piešķirti 112,4 miljoni privatizācijas sertifikātu, no kuriem līdz šā gada 1.janvārim izlietoti 109,8 miljoni sertifikātu, taču joprojām neizmantoti palikuši 2,5 miljoni sertifikātu, informēja Privatizācijas aģentūrā (PA).

Neizmantotie sertifikāti ir izvietoti gandrīz 400 000 kontu. No tiem vairāk nekā 60% kontu ir līdz vienam sertifikātam un vēl 26% kontu ir no viena līdz desmit sertifikātiem. Patlaban viena privatizācijas sertifikāta nominālvērtība ir 39,84 eiro.

No šā gada 1.februāra stājās spēkā jauni Ministru kabineta (MK) apstiprināti privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanas noteikumi. Saistībā ar šo noteikumu ieviešanu PA mājaslapā ir apkopojusi atbildes uz jautājumiem, kas skar konta apkalpošanas maksu, iespējas saņemt informāciju par sertifikātu atlikumu kontā un iespējām izmantot privatizācijas sertifikātus.

Lai nodrošinātu vienotu un efektīvāku privatizācijas sertifikātu kontu uzturēšanu, 2016.gadā visi privatizācijas sertifikātu konti, kas iepriekš bija atvērti AS «Latvijas Krājbanka» un AS «Attīstības finanšu institūcija Altum» (iepriekš VAS «Latvijas Hipotēku un zemes banka»), ir pārcelti uz PA, kas patlaban veic to centralizētu uzturēšanu un apkalpošanu.

PA nodrošina privatizācijas sertifikātu kontu atvēršanu un apkalpošanu fiziskām un juridiskām personām, privatizācijas sertifikātu kontu, kuros veicami maksājumi par dzīvojamo māju privatizācijas objektiem, atvēršanu un apkalpošanu, kā arī zemes izpirkuma līgumu slēgšanu ar bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem, kuriem atjaunotas zemes īpašuma tiesības, bet piešķirtā zemes platība pārsniedz atjaunojamo.

PA skaidroja, ka jebkura fiziska vai juridiska persona, kurai vēl pieder privatizācijas sertifikāti, tos var izmantot, nopērkot valsts un pašvaldību īpašumu, pārdot vai dāvināt.

Jauno MK noteikumu, salīdzinot ar iepriekš noteikto kārtību, būtiskākās izmaiņas, kas izriet no kontu apkalpošanas noteikumiem, saistītas ar pakalpojumu maksas ieviešanu fiziskām personām par privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanu.

Maksa par konta apkalpošanu ir atkarībā no tā, kāds privatizācijas sertifikātu konts ir atvērts, ir noteikta divējāda pakalpojuma maksa. Par konta, kurā tika ieskaitīti piešķirtie sertifikāti, apkalpošanu maksa noteikta 0,02% apmērā no kontā esošo sertifikātu nominālvērtības gada sākumā, bet ne mazāk kā 24 eiro gadā, kas atbilst 0,6 sertifikātiem. Savukārt par pagaidu konta apkalpošanu maksa noteikta 0,02% apmērā no kontā esošo sertifikātu nominālvērtības mēneša sākumā, bet ne mazāk kā divi eiro mēnesī.

Kontu apkalpošanas noteikumi paredz, ka maksa par konta apkalpošanu būs jāmaksā tikai tādā gadījumā, ja konts tiks apkalpots pilnu kalendāro gadu. Ja iedzīvotāji līdz 2017.gada 31.decembrim pārdos savus privatizācijas sertifikātus un kontu slēgs, maksa par konta apkalpošanu nebūs jāveic. Ja iedzīvotāji plāno nākotnē veikt darījumus ar privatizācijas sertifikātiem un līdz ar to viņiem nepieciešama konta uzturēšana, iedzīvotājiem būs jāveic ikgadējs maksājums par konta apkalpošanu. Pirmais maksājums būs jāveic līdz 2018.gada februārim par iepriekšējo gadu.

Ja sertifikātu konta īpašnieks nevēlas saglabāt sertifikātu apjomu kontā, tad šobrīd nekādas papildus darbības konta īpašniekam, lai samaksātu par konta apkalpošanu, nav jāveic. Nesaņemot konta apkalpošanas gada maksu, tā tiks pārrēķināta sertifikātos un par attiecīgu daudzumu samazināts privatizācijas sertifikātu atlikums kontā. Ja sertifikātu īpašnieks vēlas saglabāt sertifikātu apjomu kontā, tad maksu par konta apkalpošanu varēs veikt tieši, veicot maksājumu Valsts kasē.

Lielai daļai kontu īpašnieku sertifikātu konta atlikums naudas izteiksmē jau šobrīd ir mazāks nekā gada maksājums par konta izmantošanu. Kontu apkalpošanas noteikumi paredz, ka, ieturot kontā esošos sertifikātus kā samaksu par konta apkalpošanu, nekādi papildus maksājumi konta īpašniekiem nebūs jāveic, arī tajā gadījumā, ja kontā atlikušais sertifikātu apjoms nesegs konta apkalpošanas gada maksu. Ja privatizācijas sertifikātu konta atlikums pēc sertifikātu ieturēšanas būs nulle, konts automātiski tiks slēgts.

