«Latvenergo»: Gāze no Lietuvas pērn visbiežāk bija izdevīgāka nekā «Latvijas gāzes»

Inčukalna pazemes gāzes krātuves teritorija. Foto: Agnese Gulbe / LETA

Piedāvājums no Lietuvas AS «Latvenergo» iegādāties gāzi pērn lielākajā daļā periodu bija izdevīgāks nekā AS «Latvijas gāze» piedāvājums, forumā «Ceļā uz ilgtspējīgu energoapgādi Latvijā» sacīja «Latvenergo» valdes loceklis Māris Kuņickis.