Lēnām aug sabiedrības izpratne par dzīvības apdrošināšanu

Sabiedrības izpratne par dzīvības apdrošināšanu lēnām aug – pērn Latvijā dzīvības apdrošināšanas segments audzis par 8%. Latvijā dzīvības apdrošināšanā ar uzkrājumu pērn parakstītas prēmijas 97,5 miljonu eiro apmērā, savukārt dzīvības riska apdrošināšanā parakstītas prēmijas 3,69 miljonu eiro apmērā.

Dzīvības risks apdrošināts aptuveni 70 000 personām, lēš apdrošinātāja «Ergo» veselības un dzīvības apdrošināšanas departamentu direktors Baltijā Gints Konrads.

«Ergo» ekspertu vērtējumā dzīvības apdrošināšanas tirgus apjoms joprojām ir zems un nav pievienojies attīstīto Eiropas valstu vidējiem rādītājiem, kur dzīvības apdrošināšana ieņem līdz pat 70% no tirgus.

Reklāma

Pētījumu centra SKDS veikta iedzīvotāju aptauja par to, kam noteikti vajadzētu apdrošināt dzīvību, rāda, ka vairums jeb 85% aptaujāto iedzīvotāju uzskata, ka dzīvību apdrošināt vajag bīstamo profesiju pārstāvjiem. 72% domā, ka dzīvību vajag apdrošināt ekstrēmo sporta veidu cienītājiem, 62% uzskata, ka tas jādara tiem, kas daudz ceļo un dodas uz ārzemēm. No aptaujātajiem 55% uzskata, ka dzīvību noteikti vajadzētu apdrošināt tiem cilvēkiem, kuriem ir apgādājami bērni, bet 32% no aptaujātajiem uzskata, ka dzīvība jāapdrošina tiem, kam ir lielas kredītsaistības.

Aptauja veikta internetā, tā ir reprezentatīva pret visiem Latvijas iedzīvotājiem. Izvaicāti 1005 cilvēki.

No aptaujātajiem 28% atzinuši, ka tiem jau ir spēkā esoša apdrošināšanas polise. SKDS direktors Arnis Kaktiņš vērtēja, ka šis rādītājs tomēr ir pārāk augsts un rāda, ka, iespējams, daļa aptaujāto jauc dzīvības apdrošināšanu ar citiem apdrošināšanas veidiem, piemēram, veselības apdrošināšanu. Iespējams, ietekmi uz šo rādītāju atstājis arī apstāklis, ka aptauja veikta internetā, tas nozīmē, ka atbilžu sniedzēji ir iedzīvotāji ar augstāku ienākumu līmeni.

Konrads lēsa, ka dzīvības apdrošināšana varētu būt noslēgta drīzāk 20% Latvijas iedzīvotāju.