Tiesu izpildītāji pērn palīdzējuši atgūt pusmiljardu eiro

Tiesu izpildītāji pagājušajā gadā nolēmumu izpildes procesā aizskartās puses interesēs palīdzējuši atgūt 518 572 001 eiro, informēja Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes juriste Baiba Litvina.

2015.gadā tiesu izpildītāji bija palīdzējuši atgūt 581 286 431 eiro.

Krimināllietās par mantiskajām piedziņām 2016.gadā atgūti 3,96 miljoni eiro, 2015.gadā - 2,34 miljoni eiro.

Būtisks atgūto naudas līdzekļu apjoma pieaugums pagājušajā gadā ir bijis institūciju un amatpersonu izdoto lēmumu administratīvo pārkāpumu lietu izpildē, piemēram, par administratīvajiem pārkāpumiem ceļu satiksmē. Šīs kategorijas izpildu lietās pagājušajā gadā valsts budžetā atgūto naudas līdzekļu apjoms bijis 23,48 miljoni eiro, kas ir par 10,38 miljoniem eiro vairāk nekā 2015.gadā.

Viens no iemesliem šādam pieaugumam ir veiktās izmaiņas normatīvajā regulējumā, proti, ieturējumu apmērs no parādniekam izmaksājamās darba samaksas un tai pielīdzinātajiem maksājumiem administratīvo pārkāpumu lietu izpildē ir palielināts no 30% līdz 50%.

Tāpat ir samazināts ik mēnesi parādniekam saglabājamo naudas līdzekļu apmērs no vienas minimālās mēneša darba algas uz 50% no minimālās mēneša darba algas.

Saskaņā ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda sniegto informāciju, 2016.gadā arī pieaudzis uzturlīdzekļu piedziņas lietās atgūto naudas līdzekļu apmērs. Pērn atgūti 4,29 miljoni eiro, kas ir vairāk nekā gadu iepriekš.

Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes priekšsēdētājs Andris Spore norāda, ka 2017.gadā sprieduma izpildes procesā paredzēts ieviest vairākas interneta tehnoloģiju sniegtās iespējas, piemēram, elektroniskas formas datu apmaiņas procesu starp tiesu izpildītājiem un kredītiestādēm.

Jaunā kārtība paātrinās informācijas apmaiņu starp tiesu izpildītājiem un kredītiestādēm, nodrošinās ērtāku un ekonomiskāku informācijas ieguves veidu par parādnieka noguldījumiem kredītiestādēs, tādējādi ietaupot gan tiesu izpildītāju, gan kredītiestāžu cilvēka darba resursus.

Būtiski pilnveidots regulējums par piedziņas vēršanu uz kustamo mantu. Ar jauno regulējumu paredzēts mainīt kustamās mantas apķīlāšanas kārtību, novēršot vienu un to pašu lietu vairākkārtēju apķīlāšanu, kā arī konceptuāli mainīt kustamās mantas izsoles organizēšanu, mainot izsoles norises formu no izsoles klātienē uz izsoli elektroniskā vidē, kā tas kopš 2015.gada 1.jūlija ir ar nekustamo īpašumu izsolēm, norāda Spore.

Valsts ieņēmumu dienesta publiskā informācija liecina, ka tiesu izpildītāju valsts budžetā ieskaitītie līdzekļi 46,51 miljona eiro apmērā, kas ir ieņēmumi no konfiscēto noziedzīgi iegūto līdzekļu realizācijas, nodrošināja par 30,64 miljona eiro lielākus valsts budžeta ieņēmumus, nekā 2016.gadā tika plānots.

Tiesu izpildītāji ir valsts amatpersonas, kuru pienākums ir panākt tiesu spriedumu izpildi aizskartās puses, valsts un sabiedrības interesēs. Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes pienākums ir rūpēties par nozares pārstāvju profesionalitāti un publiski pārstāvēt nozares pārstāvju viedokli.