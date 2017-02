«Rīgas satiksme» atkal pagarina termiņu iepirkumam par mikroautobusu pārvadājumiem

Pašvaldības SIA «Rīgas satiksme» (RS) atkal pagarinājusi pieteikšanās termiņu iepirkumam par mikroautobusu pakalpojumu sniegšanu galvaspilsētā, informēja uzņēmuma klientu apkalpošanas un komunikācijas daļas vadītājs Viktors Zaķis.

Iepirkuma konkurss pašreiz izsludināts jau trešo reizi. To sākotnēji izsludināja septembrī, bet jau oktobrī tas ar Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) lēmumu tika pārtraukts. Pēc labojumu veikšanas nolikumā tas tika izsludināts atkārtoti novembrī, taču personu apvienība, kas sastāv no AS «Liepājas autobusu parks» un AS «Nordeka», decembrī vērsās IUB ar sūdzību par RS rīkotās sarunu procedūras prasībām, paužot, ka tajā tiek dotas priekšrocības esošajam mikroautobusu pārvadājumu nodrošinātājam - pilnsabiedrībai «Rīgas mikroautobusu satiksme» (RMS).

IUB sūdzību izskatīja 20.janvārī un aizliedza uzņēmumam turpināt iepirkumu par mikroautobusu pārvadājumiem. RS precizēja nolikumu un atkārtoti izsludināja konkursu ar termiņu līdz 2.februārim. Tam sekoja pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšana sākotnēji līdz 9.februārim, bet pēc tam vēl līdz 21.februārim.

Zaķis informēja, ka papildinājumus no sūdzības, ko iesniedza «Liepājas autobusu parks» un «Nordeka», IUB izskatīs 2.martā.

RS atkal pagarinājusi pieteikumu iesniegšanas termiņu un šoreiz piedāvājumi sarunu procedūrai jāiesniedz līdz 6.martam.

LETA iepriekš vēstīja, ka jauno līgumu ir paredzēts slēgt uz astoņiem gadiem ar kopējo summu ap 80 miljoniem eiro. 2018.gada maijā beigsies RS līgums ar pašreizējo pakalpojuma sniedzēju - RMS -, ar kuru līgums bija noslēgts 2013.gadā par 36,5 miljoniem eiro.

