Zviedrijas mēbeļu grupai IKEA Baltijas valstīs pieder 38 tūkstoši hektāru mežu, no kuriem 22 tūkstoši hektāru ir Latvijā, 10 tūkstoši - Lietuvā un seši tūkstoši - Igaunijā, ziņu aģentūru BNS informēja IKEA grupā ietilpstošā kompānija «IRI Forest Management SRL». (Atbilstoši kompānijas sniegtai informācijai precizēta un papildināta ziņa.) Iepriekš trešdien lietišķais laikraksts «Verslo žinios» vēstīja, ka kopš septembra IKEA savus meža īpašumus Baltijas valstīs palielinājusi par 52%, un tagad grupai Baltijas valstīs pieder 38 tūkstoši hektāru mežu. Reklāma Laikraksta rīcībā esošā informācija liecina, ka IKEA pēdējā laikā no Stokholmā reģistrētās īpašuma pārvaldības kompānijas «GreenGold» iegādājusies Lietuvā - tāpat kā abās pārējās Baltijas valstīs un Rumānijā - iegādājusies 6000 hektāru mežu, darījuma summai sasniedzot 22 miljonus eiro.