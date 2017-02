Ar Šķēles ģimeni saistītie uzņēmumi «Vēja parks» pērn obligātajā iepirkumā pārdevuši elektroenerģiju par 3 993 908 eiro

Ekspremjera Andra Šķēles ģimenei pastarpināti piederošie uzņēmumi «Vēja parks» pērn obligātajā iepirkumā pārdevuši kopumā 35 916 438 kilovatstundas elektroenerģijas par 3 993 908 eiro (pirms subsidētās elektroenerģijas nodokļa (SEN) nomaksas), liecina Ekonomikas ministrijas (EM) apkopotā informācija.

Tādējādi kopumā 11 atsevišķie uzņēmumi «Vēja parks» elektroenerģiju obligātajā iepirkumā pārdeva par 0,1112 eiro par kilovatstundu (EUR/kWh) jeb 111,2 eiro par megavatstundu. Salīdzinājumam - elektroenerģijas biržas «Nord Pool» Latvijas cenu apgabalā vidējā cena pērn bija 36,09 eiro par megavatstundu.

No obligātajā iepirkumā pārdotās elektroenerģijas gūtos ieņēmumus apliek ar SEN. Nodokļa likme ieņēmumiem no obligātajā iepirkumā pārdotās elektroenerģijas, kuras ražošanā izmantoti atjaunojamie energoresursi, ir 10%. Ekspremjera Šķēles ģimenei pastarpināti piederošo vēja parku uzņēmumu gadījumā 2016.gadā tie bija 399 391 eiro.

Atbilstoši EM informācijai atbalsts, kas attiecīgajiem 11 uzņēmumiem izmaksāts virs tirgus cenas pēc SEN ieturēšanas, 2016.gadā bija 2 349 346 eiro.

Šķēles ģimenei pastarpināti piederošie vēja parki atrodas Grobiņas pagasta Ārēs. Tie ir ekspluatācijā un elektroenerģiju obligātajā iepirkumā tirgo kopš 2002.gada.

Visu «Vēja parka» uzņēmumu vienīgā īpašniece ir SIA «Inpo 5», kuras īpašniece savukārt ir SIA «Privāto aktīvu pārvalde», kas pieder SIA «Sabiedrība privātajiem ieguldījumiem». «Sabiedrības privātajiem ieguldījumiem» lielākā īpašniece ar 30% daļu ir Kristiāna Lībane-Šķēle, vēl 25% pieder Anetei Šķēlei-Pētersonei, 25% - Madarai Šķēlei-Dupatei, 10% - Edgaram Šķenderam, bet vēl 10% - Ivetai Smilgai-Krongornei.

Kā ziņots, elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponentes (OIK) kopējā vērtība no 2017.gada 1.aprīļa joprojām paliks nemainīga - 0,02679 EUR/kWh. Salīdzinājumā ar OIK vērtībām, kas noteiktas no 2016.gada aprīļa, samazinās OIK apmērs par atbalstu koģenerācijas elektrostacijām, kas ražošanā izmanto dabasgāzi, savukārt pieaug OIK apmērs par atbalstu elektroenerģijas ražotājiem, kuri izmanto atjaunojamos energoresursus.

OIK, ko veido obligātais iepirkums no elektroenerģijas ražotājiem, kas izmanto atjaunojamos energoresursus, no 2017.gada 1.aprīļa būs 0,01494 EUR/kWh (patlaban 0,01054 EUR/kWh), savukārt OIK, ko veido obligātais iepirkums no koģenerācijas stacijām, būs 0,01185 EUR/kWh (pašlaik 0,01625 EUR/kWh).

Elektroenerģijas obligātais iepirkums ir valsts noteikts atbalsta mehānisms elektroenerģijas ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijas stacijās vai no atjaunojamiem energoresursiem. Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumam atbalstu īsteno publiskais tirgotājs, kura pienākumus no 2014.gada 1.aprīļa pilda «Latvenergo» meitasuzņēmums «Enerģijas publiskais tirgotājs».

Publiskais tirgotājs iepērk elektroenerģiju obligātajā iepirkumā no elektroenerģijas ražotājiem, maksā garantēto maksu par elektrostacijās uzstādīto jaudu, sedz balansēšanas izmaksas, kā arī administratīvās izmaksas. Minētās publiskā tirgotāja izmaksas sedz visi elektroenerģijas galalietotāji proporcionāli savam elektroenerģijas patēriņam kā OIK maksājumu. Obligātā iepirkuma ietvaros iepirktās elektroenerģijas izmaksas OIK ietver tikai tajos gadījumos, kad obligātā iepirkuma ietvaros iepirktās elektroenerģijas cena ir augstāka par elektroenerģijas tirgus cenu, kas ik stundu tiek noteikta elektroenerģijas biržā «Nord Pool». Obligātajā iepirkumā iepirktās elektroenerģijas cenas noteikšanas kārtību reglamentē Ministru kabineta noteikumi.