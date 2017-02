Zīmola «Birzī» īpašnieks šogad plāno sākt ražot kļavu sulu un vīgriežu sīrupus

Smiltenes novada uzņēmums «Kainaiži» (zīmols «Birzī») šogad plāno papildināt produkcijas sortimentu ar kļavu sulu sīrupu un vīgriežu sīrupu, pastāstīja «Kainaži» īpašnieks Ervins Labanovskis.

«Šogad pamēģināsim uztaisīt sīrupu no Latvijas kļavu sulas. Uzņēmums ir iegādājies speciālu krāsni no Kanādas, kura galvenokārt domāta bērzu sulas sīrupa ražošanai, bet to var izmantot arī citu produktu ražošanai un mēs pamēģināsim uztaisīt Latvijas kļavu sulu sīrupu,» sacīja Labanovskis, piebilstot, ka speciālās krāsns iegādē «Kainaiži» pērn investēja apmēram 8 000 -10 000 eiro. Bērzu sulu sīrupu uzņēmums sāka ražot jau pērn un šogad cer sākt eksportēt - par produktu ir interese vairākās valstīs, piemēram, Vācijā.

Pēc viņa teiktā, sākotnēji kļavu sulu sīrupu plānots realizēt uzņēmuma ražotnē un tirdziņos, lai izzinātu, kā cilvēkiem tas garšo. Ja pieprasījums pēc kļavu sulu sīrupa būs, uzņēmums apsver iespējas realizēt produktu arī mazumtirdzniecībā.

«Ar kļavu sīrupu mēs īsti pasaulē nevaram konkurēt, jo Kanādas kļavas ir vismaz divreiz saldākas nekā Latvijas. Taču vietēji patriotiskā līmenī nelielos apmēros mēs to mēģināsim ražot,» teica Labanovskis, piebilstot, ka jau ir izmēģinājis produktu ražot un tā garša ir samērā līdzīga no Kanādas kļavu sulas gatavotajam sīrupam.

Labanovskis arī pastāstīja, ka kļavu sulas sīrupa ražošana ir darbietilpīgs process un vārīšana nebūt nav vienkārša. Svaigas sulas, kuras vēl nav sākušas rūgt un kuru sastāvā ir cukurs, vāra speciālā krāsnī, kur ūdenim ir maksimāla iztvaikošanas kapacitāte. Vēlāk sīrupu vāra vēl kontrolētākā vietā, lai precīzi noteiktu sīrupa biezumu un cukura līmeni tajā, kam ir jāatbilst standartam," teica Labanovskis.

Papildu esošajam produkcijas sortimentam un jaunajam kļavu sulas sīrupam, šogad plānots sākt ražot vīgriežu sīrupu, kas tirdzniecībā varētu parādīties šā gada vasarā.

«Kainaiži» 2015.gadā uzņēmums strādāja ar 28 690 eiro apgrozījumu un 12 124 eiro zaudējumiem. «Kainaiži» ir reģistrēti 2012.gadā un nodarbojas ar augļu un dārzeņu sulu, kā arī bezalkoholisko dzērienu ražošanu. Kompānijas vienīgais īpašnieks ir Labanovskis.