VID demonstrē patieso haosu - nespēj noteikt, cik liels tā autoparks

Demonstrējot patieso haosu un «savējo» piesegšanas apmērus Valsts ieņēmumu dienestā (VID), šīs iestādes jaunā vadība (attēlā – jaunā VID ģenerāldirektore Ilze Cīrule) jau trīs dienas mēģina noskaidrot, cik īsti liels pašlaik ir VID autoparks un kādas tieši darbības saistībā ar «dažu» automašīnu aprīkošanu ar GPS iekārtām pēdējā gada laikā veicis VID.

Pietiek jau ir aprakstījis VID vadības neieinteresēto un piesedzošo reakciju uz ziņām par konkrētiem VID darbiniekiem, kuri dienesta autotransportu nekavēti izmanto privātām vajadzībām.

Visspilgtāk šo VID jaunās vadības nevēlēšanos risināt šo «sadzīvisko labumu» izmantošanas jautājumu ilustrē ieņēmumu dienesta nespēja jau vairākas dienas sagatavot atbildes uz šķietami vienkāršiem jautājumiem par VID autoparku un tā izmantošanu.

Reklāma

«Es piedāvāju, ka saprātīgs atbilžu sniegšanas termiņš no mūsu puses ir 48 stundas, ja nav citas īpašas vienošanās,» – tā Pietiek vēl janvāra vidū apliecināja VID ģenerāldirektore Cīrule. Taču VID automašīnu izmantošanas jautājumi ir izrādījušies pārāk ciets rieksts šai apņēmībai.

Līdz ar to jau trīs dienas VID vadība nav spējusi apkopot datus saistībā ar dažiem it kā vienkāršiem Pietiek jautājumiem - cik liels pašlaik ir VID autoparks, cik automašīnas ir aprīkotas ar GPS sistēmām, cik no šīm sistēmām funkcionē un kāds precīzi ir to automašīnu skaits, attiecībā uz kurām pērn VID esot «radis iespēju aprīkot ar GPS». «Noskaidrojam situāciju,» - tāda ir vienīgā VID atbilde.

Pietiek jau ir aprakstījis pašreizējo situāciju – VID dažādu līmeņu «priekšniekiem» un «puspriekšniekiem» dienesta automašīnas personiskajām vajadzībām īpaši viegli izmantot ļauj apstāklis, ka VID tā arī nav spējis savu autoparku aprīkot ar GPS sistēmu. Iemesls – pēc tam, kad iepirkums 2014. gadā «noslēdzies neveiksmīgi», jaunu mēģinājumu ar GPS raidītājiem aprīkot visas VID automašīnas nemaz nav bijis.

Kā viena šāda regulāra mājāsbraukātāja Pietiek ir minēta Finanšu policijas Finanšu izlūkošanas pārvaldes Operatīvās izlūkošanas nodaļas priekšnieka vietniece Marita Klikiča, kura ar dienesta auto Toyota Rav4 bieži braucot mājās uz Berģiem un no rīta atkal uz darbu. Pietiek jau aprakstījis VID vadības atrunāšanos saistībā ar šo konkrēto amatpersonu.

Šādu nekontrolētu dienesta auto izmantošanu personiskām vajadzībām spētu ierobežot GPS raidītāju uzstādīšana visām VID automašīnām un to pārvietošanās kontrole, taču Pietiek apkopotā informācija liecina, ka VID vadība līdz šim nav izrādījusi nekādu vērā ņemamu interesi šādu sistēmu tiešām ieviest.

VID oficiālā nostāja gan esot, ka «dienesta rīcībā esošos transporta līdzekļus ir nepieciešams aprīkot ar GPS sistēmu», taču realitāte ir cita: pirms trim gadiem – 2014. gadā gan ir ticis sarīkots iepirkums par visu VID transporta līdzekļu aprīkošanu ar GPS sistēmu, taču, kā tagad skaidro VID, «diemžēl tas noslēdzās neveiksmīgi - piedāvājumi ievērojami pārsniedza VID prognozētās izmaksas un finanšu iespējas». Konkrētas summas un personas, kas veikušas prognozes, netiek atklātas.

Savukārt pērn VID esot «atkal aktualizējis šo jautājumu», taču pēc «finanšu iespēju izvērtēšanas» esot «rasta iespēja dažus autoparka automobiļus aprīkot ar GPS», turklāt «tuvākajā laikā» esot plānots izsludināt jaunu iepirkumu VID transportlīdzekļu aprīkošanai ar GPS.

Tuvākajās dienās Pietiek publicēs jaunus datus par vēl citiem VID darbiniekiem, kuri fiksēti, izmantojot dienesta autotransportu, lai braukātu uz mājām. Tikmēr, kā jau informēts, saistībā ar Klikiču VID oficiālā atbilde esot – dodoties uz savām mājām Berģos, viņa ar dienesta auto esot pildījusi «operatīvos pienākumus».

Saistītie raksti