«Swedbank» vadītājs: Viens no izaicinājumiem - iemācīties strādāt ar «fintech» uzņēmumiem

Iemācīties strādāt ar finanšu tehnoloģiju jeb «fintech» uzņēmumiem ir viens no banku industrijas lielajiem izaicinājumiem un tuvākā laika uzdevumiem, pauda «Swedbank» valdes priekšsēdētājs Reinis Rubenis.

«Bankas ir ieinteresētas uzlabot klientu pieredzi, mēs no tā tikai iegūtu. Būs jomas, kurās bankas nevarēs visu izdarīt pašas un «fintech» spēs izstrādāt risinājumus ātrāk un labāk,» sacīja Rubenis, piebilstot, ka arī tālredzīgākie «fintech» uzņēmumi ir ieinteresēti sadarbībā, jo pašu spēkiem tiem ir sarežģīti iegūt vajadzīgo klientu bāzi idejas īstenošanai.

Rubenis informēja, ka «Swedbank» pašlaik strādā pie vairākiem sadarbības risinājumiem. Banka sākusi sadarbību ar uzņēmumu, kas palīdz «Swedbank» klientiem izveidot interneta veikalu. Šis trešās personas risinājums tiek piedāvāts «Swedbank Business Network» platformā.

Šogad Latvijā plānots piedāvāt arī e-grāmatvedības risinājumu maziem uzņēmumiem. Izmantojot šo risinājumu, uzņēmumiem nebūs jāalgo grāmatvedis vai jāizmanto kādas citas programmas, bet tie varēs vienkāršā veidā savest kārtībā finanses, kas atskaišu veidā būs savietojamas ar «Swedbank» internetbanku .«Tas būs nozīmīgs pavērsiens mazajiem uzņēmumiem un ar laiku varētu tikt plaši izmantots,» sacīja bankas vadītājs. Viņš gan pieļāva, ka mūsu valstī šī risinājuma tik labu īstenošanu kā Igaunijā varētu kavēt caurspīdīguma trūkums, jo Latvijā ir diezgan liela nereģistrētās ekonomikas daļa.

Tikmēr Igaunija iet soli tālāk - «Swedbank» kopā ar Igaunijas Ieņēmumu dienestu un Finanšu ministriju izstrādā iespēju automatizēt nodokļu iekasēšanas procesu. Igaunija grib atteikties no sarežģītas grāmatvedības mazajiem uzņēmumiem un no prasības savilkt uzņēmuma bilanci, tā vietā plānots no uzņēmuma bankas konta nolasīt tik daudz informācijas, lai saprastu uzņēmuma peļņas un zaudējumu aprēķinu un lai varētu automatizēt deklarācijas un nodokļu iekasēšanu, tikai balstoties uz bankas konta datiem. Tad uzņēmumam vairs nevajadzēs algot grāmatvedi, iesniegt gada pārskatus, risināt kļūdas, pildīt anketas. Latvijā gan esam diezgan tālu no šādas iespējas, secināja «Swedbank» vadītājs.