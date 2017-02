Baltkrievija iegādājusies naftu no Irānas; piegādes varētu notikt caur Odesu vai Ventspili

Foto: Yegor Aleyev/TASS/Scanpix

Baltkrievija pirmo reizi iegādājusies naftu no Irānas, un, iespējams, tā varētu tikt piegādāta Baltkrievijai caur Ventspils ostu, aģentūra «Reuters» uzzināja no neoficiāliem informācijas avotiem. Baltkrievijas valsts naftas uzņēmums «Belorusņeftj» no Irānas Nacionālās naftas kompānijas iegādājies 80 000 tonnu naftas, un pirmā krava varētu tikt nosūtīta jau 20.februārī.