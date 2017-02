Latvijā iekārojamākā darba devēja titulu joprojām saglabā «Latvenergo» un LMT

Darba portāla «cvmarket.lv» aptaujā par iekārojamāko darba devēju Latvijā jau piekto gadu līderis ir AS «Latvenergo».Otrajā vietā šogad savas pozīcijas saglabā SIA «Latvijas Mobilais Telefons», savukārt trešajā ierindojas SIA «Rimi Latvia».

Ceturto vietu iekārojamāko darba devēju topā dala AS «Swedbank» un SIA «Lattelecom». Iekārojamāko «top 5» iekļuvis arī SIA «Circle K Latvia», kas iepriekš zināms kā SIA «Statoil Fuel & Retail Latvia», un AS «Latvijas gāze», dalot piekto vietu.

Šogad, salīdzinot ar 2015.gadu, topa augšgalā ir divi jaunpienācēji - «Rimi Latvia» un banka AS «Swedbank», kas no savas pozīcijas izstūmuši komunikāciju uzņēmumu «Lattelecom». Tas no trešās vietas noslīdējis uz ceturto.

Reklāma

Pērn, salīdzinot ar 2015.gadu, iekārojamāko darba devēju topā ienākuši arī tādi uzņēmumi kā būvmateriālu un mājas preču mazumtirdzniecības veikalu tīkls SIA «Depo DIY», telekomunikāciju uzņēmums SIA «Bite Latvija», Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas reģionālā iestāde, elektrotīkla uzturētājs un attīstītājs AS «Sadales tīkls», informācijas tehnoloģiju (IT) un spēļu ārpakalpojumu sniedzējs SIA «Evolution Latvia», kā arī kokapstrādes uzņēmums AS «Latvijas finieris».

Savukārt topu šogad pavisam pametuši tādi uzņēmumi kā SIA «North Hub Services», kas sniedz kravu un pasažieru apkalpošanu starptautiskajā lidostā «Rīga», bankas «Nordea Bank AB» Latvijas filiāle un AS «ABLV Bank», būvkonstrukciju projektēšanas un būvniecības uzņēmums AS «UPB», IT uzņēmums SIA «Tieto Latvia», alus un bezalkoholisko dzērienu ražotājs AS «Aldaris» un kosmētikas mazumtirgotājs AS «Drogas».

Lai gan iekārojamāko darba devēju topā vairāki uzņēmumi pilnībā nomainījuši citus, pieprasītākās sfēras joprojām saglabājas tās pašas. Populārākās ir starptautiskas kompānijas ar labu reputāciju, kas garantē stabilu atalgojumu un nereti arī citus bonusus, piemēram, darba auto un apmaksātu tālākizglītību.

Tāpat joprojām novērtētas tiek arī valsts iestādes, kas nodarbinātajiem galvenokārt saistās ar stabilitāti, saņemot atalgojumu, piemaksas par virsstundām un atvaļinājumu likumā noteiktajā kārtībā.

Iekārojamāko uzņēmumu topā pieprasīta ir arī telekomunikāciju un IT nozare, kurai mūsdienās ir nozīmīga loma, kas nodrošina salīdzinoši labu atalgojumu šīs jomas speciālistiem. Latvijas darba tirgū joprojām aktuāla ir arī tirdzniecības nozare.

Lai gan daži līderi, piemēram «Drogas», topu ir pametuši, to vietā nākuši tādi kā «Depo DIY». Šī sfēra ir apjomīga, nodarbinot ievērojamu skaitu cilvēku - sākot no menedžeriem un tirdzniecības pārstāvjiem līdz tiešajiem pārdevējiem veikalā un noliktavas darbiniekiem, kas nodrošina darbu plašam cilvēku lokam ar dažādu iepriekšēju darba pieredzi un izglītību.

Iekārojamāko darba devēju sarakstā ir arī tādu uzņēmumi kā AS «Air Baltic Corporation», VAS «Starptautiskā lidosta «Rīga«», «Accenture Latvijas filiāle», Latvijas Banka, SIA «Tele2», VAS «Latvijas dzelzceļš».

Darba portāla «cvmarket.lv» aptauja par iekārojamāko darba devēju norisinājās no 12.janvāra līdz 1.februārim, un tajā atbildes sniedza 3162 respondenti.